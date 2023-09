King Krule estrena un documental en directo

Tras el lanzamiento de Space Heavy, King Krule regresa con You’ll Never Guess What Happened Next…, documental que recoge una actuación en vivo dirigida y filmada por la cineasta Anna Pollack (Blair, LOLAHOL, Tobias).

A principios de este año, King Krule realizó una serie de íntimos y despojados conciertos en vivo en Europa y América como parte de la gira ‘SHHHH’ junto a sus compañeros de banda Ignacio Salvadores (saxofonista) y George Bass (baterista). You’ll Never Guess What Happened Next… presenta grabaciones en vivo de siete canciones del concierto en The Stephen Talkhouse en Amagansett, junto con material detrás de las cámaras de la estancia de la banda en Nueva York.

La película de casi media hora recorre un repertorio que incluye «Tortoise of Independency», «Seaforth», «Pink Shell» y «If Only It Was Warmth» de Space Heavy, «(Don’t Let the Dragon) Draag On» y «Perfecto Miserable» del aclamado álbum Man Alive! y la nueva canción inédita «Whaleshark».

Disfruta ‘You’ll Never Guess What Happened Next…’ de King Krule

Foto King Krule: Anna Pollack