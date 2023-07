Troye Sivan tendrá nuevo disco en octubre

El 13 de octubre, se lanzará el tercer álbum de estudio de Troye Sivan, Something To Give Each Other y sucesor de Bloom, vía Capitol Records. Una celebración del sexo, el baile, el sudor, la comunidad, la homosexualidad, el amor y la amistad.

«Rush» es su primer single, «la sensación de besar a un sudoroso extraño en una pista de baile, una cita de dos horas que se convirtió en un fin de semana, un amor platónico, un invierno, un verano», explica Troye Sivan. “Fiesta tras fiesta, fiesta tras fiesta. Todas mis vivencias de un capítulo donde me siento confiado, libre y liberado. Independiente, pero de alguna manera muy conectado con la música y la comunidad que me rodea”.

Escucha ‘Rush’ de Troye Sivan