Tulsa – Ese Éxtasis (Tulsa / Intromúsica)

“Puedo sonreír aunque por dentro me falte algo”, canta Miren Iza en la arrebatadora “Gran Fuerza Domadora”, uno de los hitos de lo nuevo de Tulsa. Una descarnada composición sobre los poderes mágicos que otorga el amor, que en esa frase aglutina parte del sentir que envuelve estas nuevas composiciones. Y decimos parte, porque Ese Éxtasis es un álbum variado y personal en el que Iza sigue agrandando su estatus de cantautora, haciéndonos viajar por varios estados y no solo el nostálgico y apasionado de canciones como la antes comentada. Una evolución natural respecto a lo ofrecido en el rupturista Centauros (Intromúsica 2017), que contiene y potencia sus muchas virtudes.

Hace casi dos años que conocimos “Tres Venenos”, entregada entonces como una canción suelta, pero que finalmente ha terminado por convertirse en puente perfecto entre un trabajo y otro, con esos teclados y vocoders que arropaban a una ácida composición sobre egos. A esta le siguió la desgarradora “Yo No Nací Así” (“…yo me fui haciendo así, poco a poco, daño a daño me fui haciendo así…”), envuelta en luminosas capas que amortiguaban la autoindulgencia de su letra. Y finalmente nos encontramos con “Autorretrato”, uno de los mejores temas de Tulsa; mayúscula confesión de pasiones, defectos y miedos que ha terminado por ser la puerta de entrada al disco.

Un disco brillantemente producido por Angel Luján con teclados de Charlie Bautista y sintetizadores de un Betacam que aparece citado en otra de sus cimas, “Destrucción Mutua Asegurada”, oda de synth-pop bailable que nos habla de esas nuevas parejas que pueden saltar por los aires ante cualquier anomalía. Y es que nada sobra en un LP con pasajes tan inspirados como la evocadora traslación que sugiere “Os Oigo Follar”, la irónica “Dinero Caído Del Cielo”, los aires folkies de “La Boda” o las referencias al personaje de la Odisea de “Yo No Soy Penélope”, en un empoderado y bonito cierre tras el que sentimos la imperiosa necesidad de volver a visitar sus canciones una y otra vez.

Maravilla.

