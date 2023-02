U2 anuncia conciertos en Las Vegas sin Larry Mullen Jr. en la batería

U2 hizo un anuncio importante durante la Super Bowl celebrada la pasada noche. La banda irlandesa celebrará los 30 años de su emblemático Achtung Baby (1991) con una residencia en Las Vegas durante este otoño.

Un espectáculo que llega con el nombre de U2: UV Achtung Baby Live at the Sphere a la ciudad de Nevada, con una peculiaridad. Será la primera vez en más de cuatro décadas que no estén todos los miembros del grupo. Larry Mullen Jr., baterista de U2, será reemplazado por Bram van den Berg, ya que tuvo que someterse a una cirugía a finales del año pasado y, debido a su proceso de recuperación, no podrá participar en los conciertos programados para este 2023.

“Vamos a necesitar todo lo que tenemos para acercarnos a Sphere sin nuestro compañero de banda en el asiento de la batería, pero Larry se ha unido a nosotros para dar la bienvenida a Bram van den Berg” comentaron Bono, The Edge y Adam Clayton en un comunicado en el que se mostraron ansiosos por regresar a los escenarios: “U2 no ha tocado en vivo desde diciembre de 2019 y necesitamos volver al escenario y ver las caras de nuestros fanáticos nuevamente. Y qué escenario único están construyendo para nosotros en el desierto”.

Este es el vídeo con el que lo han anunciado y ya existe un registro para quienes quieran comprar las entradas para estos shows.

El próximo 17 de marzo llega Songs Of Surrender, nuevo disco de U2 que selecciona 40 icónicas canciones de su catálogo, re-grabadas y re-inventadas para el año 2023 en sesiones que se llevaron a cabo en los últimos dos años.