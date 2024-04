U2 anuncia serie de EPs de remezclas

U2 lanzarán junto a UMR & Island Records doce EPs remasterizados de remezclas. Bajo el título de U2 to love and only love – Deep Dives & B-sides. Cada EP contendrá remezclas, caras B difíciles de encontrar y otras joyas que son, en su mayor parte, nuevas en los servicios de streaming. También habrá videos para acompañar cada lanzamiento de EP con imágenes que no han estado disponibles durante mucho tiempo o que anteriormente solo estaban disponibles en formatos físicos.

Ya están disponibles los dos primeros EP, “Discotheque” y “Staring At The Sun”. Han pasado 27 años desde que en enero de 1997 “Discotheque” irrumpiera como single exitoso en la pista de baile acompañado de un grupo de remezclas que le daban forma. Este primer EP digital contiene nada menos que 10 mezclas de la canción y dos más de la cara B “Holy Joe”.

Estas son sus canciones

Discothèque (Radio Edit)

Holy Joe (Garage Mix)

Holy Joe (Guilty Mix)

Discothèque (DM Deep Club Mix)

Discothèque (Howie B, Hairy B Mix)

Discothèque (Hexidecimal Mix) [Long Version]

Discothèque (DM Tec Radio Mix)

Discothèque (DM Deep Instrumental Mix)

Discothèque (DM Deep Extended Club Mix)

Discothèque (David Holmes Mix)

Discothèque (DM Deep Beats Mix)

Discothèque (12” Version)

Como decimos, también está disponible el de «Staring At The Sun», con el siguiente contenido.

Staring At The Sun

North And South Of The River

Your Blue Room

Staring At The Sun (Monster Truck Remix)

Staring At The Sun (Sad Bastards Mix)

Escucha los EPS de ‘Discothèque’ y ‘Staring At The Sun’ de U2