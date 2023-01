U2 comparten la nueva versión de ‘With Or Without You’

El próximo 17 de marzo llega Songs Of Surrender, nuevo disco de U2 que selecciona 40 icónicas canciones de su catálogo, re-grabadas y re-inventadas para el año 2023 en sesiones que se llevaron a cabo en los últimos dos años.

Un álbum que no solo completa una trilogía con sus últimas obras Songs Of Innocence (2014) y Songs Of Experience (2017), sino que sirve de complemento a Surrender: 40 canciones, una historia (Reservoir Books) reciente biografía publicada por Bono. Una compilación de vivencias que más allá de la historia en sí de su exitosa banda, ahonda de manera reflexiva en sus memorias y se convierte en un ejercicio de introspección con no pocos toques de humor.

Songs Of Surrender es una renovada interpretación de algunas de las canciones más emblemáticas de la icónica banda irlandesa en su prolífica carrera de más de cuatro décadas, cada una de las cuales ha sido registrada de manera completamente nueva, con arreglos inéditos y, en algunos casos, letras modificadas. Esta nueva interpretación de estos clásicos de U2 no sabemos qué puede aportar a algunas composiciones icónicas, salvo un nuevo prisma que se quede en la mera anécdota.

Hace pocos días lanzaban la nueva «Pride (In The Name Of Love)» sin nada destacable. Hoy la variación le toca a otro clásico, «With Or Without You»

Escucha ‘With Or Without You (Songs Of Surrender)’ de U2

Los 40 temas recién grabados se presentan en cuatro «álbumes» separados, cada uno bajo el nombre de un miembro de la banda. Según The Edge: «Fue emocionante escuchar cómo las canciones interactuaban y determinar el orden de los cuatro álbumes; encontrando segmentos sorprendentes y sintiéndome como un DJ. Una vez que tuvimos los cuatro álbumes distintos, fue fácil ver quién sería el protagonista de cada uno»

Estas serán las canciones de ‘Songs Of Surrender’ de U2

Cara 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O’Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Cara 2 – Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Cara 3 – Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Cara 4 – Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40