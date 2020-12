Vermú When We Were Kings… Special 90’s Night! 9th STREAMING COVID Edition.

A pesar de las circunstancias adversas, 2021 arrancará en Zamora con la novena edición de When We Were Kings… Special 90’s Night!, noche temática dedicada a la música de la década de los 90 que habitualmente se celebra por estas fechas en la ciudad zamorana. En esta ocasión, sin embargo, el evento tendrá lugar en riguroso streaming diferido.

Será el sábado día 2 a las 14.00h. y a las 18.00h. cuando se proyectarán en la pantalla del Avalon Café, lugar escogido por séptimo año consecutivo, los primeros pases de todas las versiones de los 90 que Conjunto Histórico (colectivo mutante formado por músicos zamoranos) han grabado en diferentes locales para la ocasión.

Entre los diferentes pases y a lo largo de todos los días seleccionados, la selección musical correrá a cargo de PigManStar (dj) en forma de playlist temática de los 90.

El resto de pases tendrán lugar en los siguientes días:

– Miércoles 06/01/20 a las 17.00h y las 20.00h

– Viernes 08/01/20 a las 17.00h y las 20.00h

– Sábado 09/01/20 a las 14.00h y las 18.00h

Todo ello, por supuesto, se hará respetando estrictamente todas las medidas de seguridad.

La organización de When We Were Kings quiere agradecer enormemente a todos los músicos su pasión e interés en que el evento saliese adelante de una u otra forma en estas circunstancias tan complicadas. También dar las gracias a Edu Baxtards por el montaje final del vídeo y a Robert Broca (de Alto el Fuego) por el cartel.

El evento en Facebook:

https://www.facebook.com/events/819319278934816