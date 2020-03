Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical con nuestra lista de las Canciones de la Semana. Una PlayList con la que recordamos algunos temas escogidos entre los que te hemos ido presentando en los últimos días, y en la que además en ocasiones aprovechamos para incluir otros de los que todavía no te hemos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Miqui Brightside – Kelly Kappor (feat. Kenjamin Franklin)

El Hijo – Cerebro plagado de loops

Jarvis Cocker – House music all night long

The Lemon Twigs – The one

Rufus Wainwright – Damsel in distress

Soleá Morente (feat. el Yiyo) – Viniste a por mí

Confeti de odio – Ansiedad (has vuelto a mí)

Celia Bsoul – Jane

MVGR3 – Senectud / Portugal

Triángulo de Amor Bizarro – Vigilantes del espejo

Chucho – La carretera de la costa

Muzz – Bad feeling

Pshycotic Beats (feat. Pati Amor) – Desciende a mí

Hinds – Come back and love me

Axolotes Mexicanos – Te quiero (…)

The Jaded Hearts Club – Nobody but me

Pumuky – Realidades aumentadas

Delaporte – No dirás

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Fon Román con Noni Meyers – Lo que no soy capaz

Fon Román presenta una nueva colaboración extraída de su último disco La chispa, la llama y el humo. Se trata de la versión de “Lo que no soy capaz” junto a Noni Meyers. Una colaboración que, al igual que las del resto del álbum, surgió durante la estancia del ex guitarrista de Piratas en México. Colaboraciones que ya hemos disfrutado: “El equilibrio es posible”, junto a Iván Ferreiro, “La Chispa” junto a Zahara, “Territorio Herido” junto a Coque Malla y “La Llama” junto a Izal. Todas ellas y esta nueva junto a Noni Meyers de Lori Meyers han servido para dar la bienvenida de nuevo a Fon Román a las primeras filas del pop nacional.

Micka Luna con Leonor Watling – You’ll never catch me

Micka Luna ha presentado esta semana “You’ll Never Catch Me”, primer single y videoclip de adelanto de su nuevo disco llamado 11. Para este primer anticipo de 11, Micka Luna ha contado con la colaboración de Leonor Watling. Además el nuevo trabajo del músico y compositor barcelonés, que se grabó en Bristol y saldrá a la venta en abril, incluye otras colaboraciones como las de Adrian Utley y Jim Barr (Portishead), Euan Dickinson (Massive Attack) o Ali Chant (PJ Harvey), entre otras.

The Lucies – Shake me up

Tras publicar los singles “Sapphire” y “Giant” en los últimos meses, la banda anglobarcelonesa The Lucies ha lanzado esta semana el tercer adelanto de su nuevo disco, Usable Substance, a la venta en los próximos días. Se trata de un tema llamado “Shake me up” que ha sido grabado en directo en Mutuo (Barcelona) y que llega acompañado de un vídeo-live a cargo de Maïa Vidal. El próximo 26 de marzo The Lucies estarán presentando sus nuevos temas en la Sala Sidecar de Barcelona junto a Marsella. Las entradas en venta anticipada están disponible en este enlace.