Visitamos la exposición sobre Nirvana en The Museum of Pop Culture de Seattle

Poco o nada podía imaginar un joven llamado Krist, que al aceptar la invitación (después de insistirle mucho) para formar una banda de su amigo de toda la vida; iba a cambiar la historia del rock para siempre. Y todo eso ocurrió como pasan muchas de los grandes sucesos históricos que cambian el devenir de la historia, de manera sencilla, como el que no quiere la cosa. Hablamos -por supuesto- de Nirvana.

Huelga decir que Nirvana y lo que se vino a llamar grunge, en Seattle son toda una institución, hasta tal punto que The Museum of Pop Culture (MoPop) de la ciudad, tiene una exposición permanente en una de sus plantas, dedicada a la banda de Kurt Cobain.

La exposición ha desembocado en un libro del mismo título, Nirvana. Taking Punk To The Masses, de los autores Jacob McMurray y Gary Groth. El libro recoge el archivo de todos los objetos de la exposición, más de 200, entre los que se incluyen: ropa, setlists de conciertos, fotos inéditas, instrumentos, testimonios y otras muchas curiosidades. El prólogo corre a cargo de Krist Novoselic.

Muchos de esos objetos han sido cedidos por el propio Novoselic, Courtney Love, Dave Grohl y familiares y amigos de Kurt Cobain.

En cuanto a la historia de Nirvana, es de sobra conocida, tras grabar el primer disco para Sub-Pop, la banda, descontenta con la falta de promoción por parte del sello discográfico de Seattle, sigue los consejos de su amiga Kim Gordon (Sonic Youth) y firman la oferta que había recibido por parte de David Geffen. Graban su siguiente álbum, que les catapultaría a la fama mundial, Nevermind (DGC Records 1991) Seguro que Bruce Pavitt – fundador de Subpop –todavía se lamenta de no haber hecho más caso al trío.

Pero adentrémonos de lleno en la exposición Taking Punk To The Masses, ubicada en el citado MoPop de Seattle. Como apunte curioso, el singular edificio fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry y según él mismo ha contado; cuando le encargaron el proyecto tenía claro que el edificio debía evocar la experiencia de un concierto de rock & roll. Por eso se compró varias viejas guitarras eléctricas de segunda mano, separó las cajas acústicas de los mástiles, dividió las cajas en segmentos y los uso como bloques de construcción para la primera maqueta.

Toda la parte exterior está formada de tejas de acero y aluminio, pintadas en diferentes colores, haciendo de cambien de tonalidad dependiendo de la hora del día y la luz incidente, como si el que lo ve estuviera viendo un escenario de un concierto con sus diferentes focos.

La exposición permanente está en la segunda planta y comienza con una a gran formato de la gira de Nevermind.

Este viaje no solo musical, también social, cultural y generacional tiene un archivo de más de 800 entrevistas orales grabadas, que se pueden ver a lo largo de la exposición en diferentes pantallas. Por lo que puedes ir combinando ver objetos físicos con visualizaciones de videos de personajes ilustres para los que Nirvana supusieron un punto de inflexión.

Además de visitar la exposición a tu aire puedes localizar una de las visitas guiadas que se suelen dar dos días a la semana, por voluntarios del propio museo. Es una de estas voluntarias –Jenn– y muy fan de Nirvana la que relata a continuación una anécdota curiosa: “Nirvana: Taking Punk to the Masses está llena de todo tipo de artefactos increíbles de la corta pero fructífera carrera de la banda, pero hay algo en lo que no todo el mundo se fija. No se trata de lo que hay en las cajas, sino de las propias cajas. Si os fijáis cuando vengáis a la exposición, entenderéis lo que os digo”.

“El bajista de Nirvana, Krist Novoselic’, es uno de los encargados de la Grays River Grange, una asociación agrícola dedicada a mantener y apoyar los monumentos locales, situada en el suroeste del estado de Washington.En 2008, un olmo centenario, plantado por el fundador de la organización, se cayó durante una tormenta de viento. Era una pena dejar que la madera se pudriera y se desperdiciara, así que ¿por qué no darle una segunda vida? Y eso es exactamente lo que ocurrió. En 2008, un olmo centenario, plantado por el fundador de la asociación, se cayó en la propiedad durante una tormenta de viento. Parecía una pena dejar que la madera se pudriera y se desperdiciara, así que ¿por qué no darle una segunda vida significativa? Y eso es exactamente lo que ocurrió”.

“Krist Novoselic colaboró con el MoPop para ayudar al museo a adquirir y reutilizar la madera, y fue un gran esfuerzo que ha dado muy buenos frutos. Las vitrinas de la galería de Nirvana están fabricadas con la madera de ese olmo histórico, lo que añade un nivel adicional de la herencia musical del NorthWest al mundo. La próxima vez que estés en la galería, echa un vistazo a este increíble trabajo en madera”.

Entre los objetos más preciados de la colección se encuentran: el cabezal de amplificador de bajo Hiwatt DR103 de Krist Novoseli?, la batería Tama Rockstar-Pro de Dave Grohl, la Fender Stratocaster de Kurt Cobain, la camiseta de la primera banda de Cobain, Fecal Matterm diseñada por él mismo, o la preciosa replica de la guitarra del cantante de country Buck Owens, que Pat Smear utilizó para acompañar a la guitarra, en el MTV Unplugged in New york.

Pero tampoco hay que perder de vista la impresionante estatua a tamaño natural, creada para la promoción y los conciertos de su último álbum en estudio, In Útero (DGC Records 1993).

En cierto modo, Nirvana. Taking Punk To The Masses tiene algo de justicia, ya que en la ciudad de Seattle hay sitio para una estatua de Chris Cornell (se la merece por supuesto) mientras que el pobre Kurt solo tiene un banco pintarrajeado a punto de caerse, en lo que era su barrio. Dicho sea de paso, el banco no es el original que estaba en el parque cuando Cobain vivía en la casa de enfrente, el original fue vendido en una puja de Internet por 1500 dólares. Maldito hasta en su posteridad.

En fin, un viaje imprescindible para rememorar a una de las ultimas grandes bandas de la historia reciente del Rock.