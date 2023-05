VVAA – sLOW sketch, Vol. 3: Reflections Of The Ambient Community (El Muelle Records)

Creo no equivocarme que una de las pérdidas que han causado más conmoción en el entorno del indie fue la de Mimi Parker, uno de los pilares (si no el fundamental) que sustentaban la gran banda Low. Los textos de cariño de los fans y de su pareja Alan Sparhawk se sucedieron durante días tras aquel funesto cinco de noviembre del pasado año.

Mimi era, para los que la conocieron, ejemplo de humanidad, lealtad, y fiel escudera de Alan tanto en lo profesional como en la vida, además de una baterista que supo imprimir su sello distintivo en el ethos del dúo. Un servidor pudo hablar con ellos por una media hora, y su mirada era transparente, y su forma de hablar calmada era un remanso de paz que, en su momento, equilibraron mis nervios al afrontarme a la entrevista, y que también sirvió para encauzar la charla cuando Alan empezaba a divagar en su ensimismamiento.

El sello malagueño El Muelle es una de esas escuderías por las que apostar siempre. Tienen un catálogo excelente de artistas que transitan por el ambient, la música de vanguardia o el shoegaze o el drone siempre sorteando el lugar común, y con el convencimiento de que, como otros tantos sellos, están por amor a lo que hacen, no por los exiguos réditos que saquen.

Para la ocasión consulto su Bandcamp y leo: “A principios de noviembre del pasado año fallecía tras una dura lucha contra el cáncer Mimi Parker, batería y vocalista de Low, grupo formado junto a su marido y compañero Alan Sparhawk y todo un ejemplo de calidad interpretativa y coherencia artística exquisitas.

Su pérdida nos conmocionó y entristeció profundamente, reflexionando cuánto de la cadencia minimalista y austeridad de la batería de Mimi Parker había influido en muchas de las distintas músicas que hemos ido publicando a lo largo de nuestra trayectoria discográfica (…).” Ese respeto por las cadencias minimalistas, narcóticas y abruptas en ocasiones, son homenajeadas por diferentes artistas que, de una forma u otra están vinculados a la disquera andaluza. El resultado se salda con cuarenta versiones todas ellas hechas con mimo, algunas bastante ajustadas a la original, y otras llevándolas a otras narrativas igual de cautivadoras.

El inventario es largo, así que destacar alguna sobre otra es complicado, pero el disfrute esta garantizado en todo momento: Tortured Poet Effect se dejan seducir por la maravillosa “Sunflower”; la versión de “Especially Me” de Medicina es bastante fiel a la original, pero All La Glory abren una grieta esa partitura aportando un toque a lo gótico americano; aunque para retorcer la arquitectura de una canción está Eduardo Briganty con su oscura y fantasmal toma de “Cut”, mientras que Juka Ruottinen retiene la magia ensoñadora de “Long Way Around The Sea”, ese villancico para almas tristes. Siempre Mimi.

Escucha VVAA – sLOW sketch, Vol. 3: Reflections Of The Ambient Community en Bandcamp