Whitesnake celebra el 30 aniversario de ‘Live At Donington’

Whitesnake está celebrando el 30 aniversario de su legendario directo en Monsters of Rock con un nuevo concierto en tiempo real, Live At Donington, que contará con la clásica actuación en vivo de la banda en el canal oficial de YouTube de Whitesnake.

La proyección estuvo precedida por un pre-show en vivo y una sesión de preguntas y respuestas con David Coverdale, Steve Vai, Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo y Tommy Aldridge, quienes se han reunido por primera vez desde el concierto ofrecido el 18 de agosto de 1990. La emisión ha quedado en su canal para poder ser disfrutada los próximos días por todos los fans:

Además hoy, Whitesnake ha publicado en formato digital LIVE AT DONINGTON 1990 (30TH ANNIVERSARY COMPLETE EDITION), que incluye los 17 temas del concierto. Todas las canciones han sido remasterizadas y cuentan con la presencia de David Coverdale, Steve Vai, Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo, Tommy Aldrigde y Rick Serate. Esta nueva edición incluye algunos de sus grandes éxitos y temas menos conocidos de su repertorio. Entre las que se incluyen “Is This Love” del álbum homónimo multiplatino de Whitesnake y el éxito número uno “Here I Go Again”. También hay cuatro pistas instrumentales que cuentan con virtuosos solos de guitarra, incluidos “Adagio for Strato”, “Flying Dutchman Boogie”, “For The Love Of God”, “The Audience Is Listening”.