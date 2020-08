AmyJo Doh & The Spangles – Smile & Dance (Sweepland Records)

Como puede que ya sepáis, AmyJo Doh & The Spangles es una banda madrileña liderada por la británica AmyJo Doherty, que efectivamente es hermana de Pete Doherty, el cantante de The Libertines. Se trata de un proyecto musical que, aunque se insiste en enmarcar dentro del brit pop o del punk rock, en realidad lo que busca es hacer música divertida, pegadiza, sin encasillarse dentro de ningún estilo, como demostraban en su LP de debut – antes lanzaron el EP Shake It!, en 2013 – Calle de The Spangles (2018). Su música bebe de fuentes diversas, teniendo como denominador común lo que ya hemos comentado: la diversión.

Hace algunas semanas la banda lanzó un nuevo EP, Smile & Dance, cuyo título no hace más que darle la razón a todo lo escrito en el párrafo anterior. Aquí se trata justamente de eso, de sonreír y bailar. Es por ello que en este breve puñado de canciones, exactamente cinco, hay ritmos new wave que pueden recordar a grupos como Blondie, otros que se acercan al ska, o al menos a la vertiente más dance de la nueva ola, y otros que parecen poner la mirada en los primeros álbumes de The Pretenders. En realidad, el punk rock en el que parecen querer incluir al grupo a la fuerza, quizás debido al apellido ilustre de su cantante, aparece solo a cuentagotas.

“Smile & Dance” tiene una potente vertiente bailable que le ha valido ser objeto de una exitosa remezcla por parte de DJ Moderno. “Now it’s gone” es el tema en el que más evidente es la huella del ska, que combinan con arte con el lado más desenfadado de la new wave más punk para conseguir algo que queda entre Ian Dury y Madness y que realmente suena bien y tiene su atractivo. “Rats” es un tema bastante elaborado dentro de su sencillez, con su stop and go, sus guitarrazos y su estribillo noventero. “Arise” podría ser, como he dicho, un tema de los primeros Blondie, igual que “New Years Revolution” podría pasar por un tema perdido de los Pretenders de 1980-1981, cuando se movían entre su devoción por los Kinks, la moda nuevaolera y la experimentación.

O sea que, resumiendo, este disco que a priori quizás debería atraer a los seguidores de The Libertines, a quienes la banda lógicamente está muy ligada hasta el punto de acompañarles en sus giras, en realidad tiene más potencial para gustar a gente que aprecie y eche de menos ese punto hedonista y alocado que tenía la música en la transición entre el punk y la new wave.

Escucha AmyJo Doh & The Spangles – Smile & Dance