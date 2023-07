CMAT lanza single en colaboración con John Grant

CMAT lanza otro sencillo del que será su segundo álbum, Crazymad, For Me, que consta de 12 canciones y se lanzará a través de AWAL Recordings el 13 de octubre. Como comenta la artista, es un «álbum abstracto de desamor, sobre lo que sucede cuando aún estás enfadado por algo que ocurrió hace 10 años».

En «Where Are Your Kids Tonight?» cuenta con la colaboración del gran John Grant: «Escribí esta canción cuando me di cuenta de que me había convertido en mi madre. Está inspirada en esta imagen que tenía de entrar a través de un portal similar a una cascada de un programa de televisión irlandés llamado ‘Foreign Exchange’, donde veo 1988 y 2023 al mismo tiempo cada vez que me miro en el espejo. Para citar un comentario de TikTok que vi recientemente: ‘La experiencia humana es absolutamente increíble'».

John Grant comenta: «Estoy súper emocionado de que Ciara me haya invitado a participar en esta hermosa canción. Me encantan las letras».

La pieza fue grabada, producida y mezclada por Matias Tellez en su estudio en Bergen, Noruega, mientras que John grabó su voz en su estudio en Reikiavik, Islandia.

CMAT sobre trabajar con John Grant: «Siempre supe que esta canción iba a ser un dúo, y mientras la escribía siempre me decía a mí misma: ‘Sería genial si pudiéramos tener a alguien como John Grant en esto’, porque a) su repertorio de letras refleja mi propia vida y experiencia más de cerca que cualquier otra persona que trabaje hoy en día, y b) nunca pensé que lo conseguiríamos. ¡Pero lo conseguí! Y es tan amable. Su interpretación realmente agrega la capa de profundidad que buscaba para transmitir el ángulo de las dos edades mirándose. Lo quiero tanto».

El video de «Where Are Your Kids Tonight?» es un homenaje al a menudo pasado por alto video de «I Know Him So Well» de Elaine Paige y Barbara Dickson.

Escucha ‘Where Are Your Kids Tonight’ de CMAT ft. John Grant