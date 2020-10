Young Marble Giants reeditan el histórico Colossal Youth

El único álbum de Young Marble Giants, Colossal Youth, celebra sus 40 años este año y para celebrar la ocasión, el trío de Cardiff publicará una reedición de la edición especial el 27 de noviembre. Young Marble Giants – Colossal Youth 40th Anniversary Edition incluye el álbum principal, así como canciones de Salad Days , Is The War Over , el single “Final Day” y su EP Testcard, además de un DVD en directo de su último show en la sala Hurray de en Nueva York en 1980.

Junto con el anuncio, la banda ha compartido imágenes en directo de ellos interpretando “Final Day” , extraídas del DVD.

Compuesta por el guitarrista y compositor Stuart Moxham, su hermano y bajista Philip y la cantante Alison Statton , YMG emergió del panorama punk y post-punk con un sonido como nadie más. Grabado en cinco días, Colossal Youth pasó a influir en legiones enteras desde Sheffield hasta Seattle. Encontraron fans como Kurt Cobain, Courtney Love, Belle & Sebastian, David Byrne, Sonic Youth, The Magnetic Fields.

Citado como uno de los discos más definitivos de la era post – punk , hay algo casi canónico en el uso de la voz, los instrumentos silenciados y el espacio en el álbum.

Young Marble Giants – Colossal Youth 40th Anniversary Edition está disponible para pre-venta en vinilo de lujo (2x vinilo transparente, DVD, folleto de 4 páginas y folleto exclusivo de 28 páginas), vinilo estándar (2x vinilo negro, DVD, 4 folleto de páginas) y CD (2x CD, DVD, folleto de 16 páginas). Reserva aquí.

Estas son sus canciones:

Tracks 16-19 from Salad Days; 20 from Is The War Over compilation; 21-23 from “Final Day” single and 24-29 from Testcard EP

+ DVD – Live at Hurrah, New York, November 1980

