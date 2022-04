Zahara, Baiuca y Rigoberta Bandini triunfan en los Premios MIN

Anoche se celebraba la XIV edición de los Premios MIN (Premios de la música independiente) en el Navarra Arena de Pamplona.

Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) fue la Maestra de Ceremonias de la Fiesta de la Música Independiente. Después, ya sobre el escenario, hizo desternillarse a los asistentes con sus gags sobre la vuelta a la “normalidad” en la industria musical, los conciertos y el Benidormfest.

La gran protagonista de la noche fue Zahara, quien se llevó nada más y nada menos que seis Premios MIN: ‘Premio The Orchard al Álbum del Año’ por ‘PUTA’, ‘Premio AGEDI al Mejor Álbum de Pop’, ‘Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip’, ‘Premio SAE Spain a la Mejor Producción Musical’, ‘Mejor Letra Original’ y ‘Premio Marilians al Mejor Diseño’. No pudo estar esta vez en el evento de manera presencial, pero estuvo conectada por videollamada durante todo el encuentro.

El renovador de la música gallega, Baiuca, además de clausurar la gala con la interpretación de su ya clásico ‘Diaño‘, se llevó dos Premios: ‘Mejor Grabación de Electrónica’ y ‘Mejor Álbum en Gallego’. “Una noche para mí redonda, la primera edición que venía nominado y encantado de que el resultado haya sido este”, decía el artista gallego. También la catalana Rigoberta Bandini obtuvo dos galardones a ‘Premio Amazon Music a la Mejor Artista’ y ‘Premio Radio 3 a la Canción del Año’ por su ya icónica ‘Ay Mamá’.

Estos son todos los galardonados de los Premios MIN