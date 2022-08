50 Foot Wave – Black Pearl (Fire Records)

La singladura discográfica de Kristin Hersh es envidiable. Tras formar parte de las inolvidables Throwing Muses junto a su hermanastra Tanya Donnelly y legar diez álbumes que no bajaron nunca del notable, prosiguió con una carrera en solitario también llena de aciertos incontestables (Hips And Makers (1994), The Grotto (2003) son clásicos por derecho propio). Quizá el grupo menos conocido en el que está inmersa son los 50 Foot Wave que acaban de publicar Black Pearl (Fire, 2022), su tercer trabajo.

Un disco estupendo, huelga decirlo, en el que la de Atlanta capitanea con pulso firme este power trio formado también por el antiguo bajista de Throwing Muses, Bernard Georges, y el batería Rob Ahlers. Formación de rock clásica para una música incómoda y rabiosa, de trazos eléctricos sinuosos y laberínticos, aventurados y de oblicua belleza. Podría pasar por un cancionero descartado por las autoras de The Real Ramona, y aunque así fuera, la magia que desprenden estos temas seguiría intacta. Esta mujer tiene un don especial.

Los espasmos de ruido se desparraman en “Staring Into The Sun” y ya nos pone sobre aviso de que esta es la tormenta perfecta. “Hot Child” parece que sea un organismo mutante -ecos a Black Sabbath sin sobrepeso- que va martilleando nuestro cerebro con flujos de sonidos repetitivos y obsesivos.

El mantra de “Broken Sugar” se construye a base del toque marcial de las baquetas, los riffs furiosos y una línea de bajo que es todo músculo que acompaña una Hersh cantando al filo de lo imposible, mientras que “Blush” y “Double Burrell” confirman la vigencia de este rock libre de ataduras, y expresado con una proverbial vehemencia.

