Clipping – There Existed an Addiction to Blood (Sub Pop Records)

En estos tiempos de confinamiento, podría considerarse un auténtico suicidio para algunos recomendar la escucha de un disco tan claustrofóbico y rocoso como There Existed an Addiction to Blood, el último trabajo hasta la fecha de Clipping.

Pues bien, nada más lejos de la realidad para quien les escribe. Esta exhibición imperial de hip-hop henchido de empaque prefiero verla como un ejercicio de indagación personal superlativo. En tiempos donde el estilo adolece de una levedad insultante en no pocos casos, en sincronía perfecto con al meliflua existencia humana contemporánea, habría que remontarse mucho en el tiempo, quizás a la muralla industrial de Dälek o a las portentosas exhibiciones primerizas de DJ Shadow para encontrar una obra de semejante trascendencia.

Ambientes viciados y extraños que transportan a una atmósfera tan laberíntica como adictiva, todo ello dirigido por un flow hardcore que nos acompaña desde el primer embate con “Nothing is safe”. Ambient oscuro y malherido, como este mundo que, si bien saca lo mejor de la humanidad en ocasiones extraordinarias, se deja al pairo de una humanidad aguada y desmembrada.

El siguiente capítulo a destacar lo encontramos con “La Mala Ordina”, nutrida de colaboraciones y unos beats incesantes y elásticos rematados con tres minutos de puro ruidismo. Un viaje que nos lleva al límite del extrañamiento, ese con el cual convivimos entre la laxitud y la neurosis. Música que trasciende con una única misión: generar inquietud y terror en el oyente avanzado y curioso, sólo aquel que huye del ensimismamiento del eterno retorno sonoro como oruga en sal aplastada.

Seguimos avanzando, reptando para ser exactos, y llegamos a “Run for your life”, declaración de principios y reflexión sobre una base percutiva y nerviosa. Y podría seguir señalando paradas en este vía crucis o exorcismo para vertebrar a la perfección en este 2020 que, no se confundan, no es el final de ningún mundo, más bien el principio de otro. Manténganse alerta mientras se deshacen a través de los dieciocho minutos finales de “Piano burning”, la única paz permitida frente a la tormenta de caos que nos invade por dentro y por fuera.

Escucha Clipping – There Existed an Addiction to Blood