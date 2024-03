A Contra Blues – Spitfire (Autoeditado)

Fue en 2019 cuando os hablamos en Muzikalia de Jab, un LP anterior de esta espléndida agrupación que es A Contra Blues. Ahora, en este 2024, retorna con novedosas canciones de estudio este virtuoso quinteto, con sede en Barcelona, a través de su más reciente disco; titulado éste Spitfire. Dicho término, literalmente significa “Escupefuego” (aunque, también se podría interpretar como “fiera” o “feroz”) y hace referencia al apodo oficial de un trascendental avión de combate británico utilizado en la Segunda Guerra Mundial; siendo esto mismo reflejado en la impactante y victoriosa portada de comic vintage, diseñada la misma por Óyeme Estudio (los cuales, además, ya elaboraron otras cubiertas para diversos álbumes previos de los propios A Contra Blues).

La propia banda catalana ha declarado, en su Facebook, acerca del contenido general de su nuevo trabajo que éste se compone de: “…bocanadas de Rock and Roll sin concesiones a la galería.”

Así pues, los pilotos rítmicos Jonathan Herrero (voz y guitarra), Alberto Noel Calvillo (guitarra), Héctor Martín (guitarra, ukelele y coros), Joan Vigo (bajo y contrabajo) y Víctor López (batería), efectivamente, inician un ágil y raudo despegue a través del rock and roll cincuentero y primigenio de las vivaces y marchosas “Totiboy” y “Spicy”.

Seguidamente, coge la máxima velocidad el caza manejado por los músicos de A Contra Blues, por medio del apresurado, saltarín y electrizante rockabilly de “Party Hard Boogie”.

Planean también, luego, unos instantes ya destinados al medio tiempo mediante el elegante, terso, pulcro y sensible soul “That Feelin’ ”; aunque en este cuarto punto concreto también entran en juego las seis cuerdas más blues-rockeras.

El talentoso capitán Jonathan Herrero y su muy competente escuadrón de instrumentistas disparan, de nuevo, una ráfaga de ondulados y movidos acordes por medio de la alentadora, soleada y divertida “Go Commando!” (muy prototípica ésta de la elogiable actitud “retro” de la banda), para templarse más tarde el trayecto armónico con el soul de la afligida y, a la vez, agradable “Heavy Rain”.

Realizaremos un escueto paréntesis en el cancionero para expresar que, durante el propio Spitfire, los influjos auto-confesados de A Contra Blues podrían ir desde The Allman Brothers o los primeros The Rolling Stones, pasando por Bo Diddley o Charles Bradley, hasta llegar a Little Richard.

El motor de la aeronave musical se exalta, nuevamente, cuando aparece el robusto y fluido southern rock de sabor setentero “Get Back on the Track”; la cual, en el fondo y sin embargo, también parece filtrar algunos ecos vocales del tema “Not Fade Away” (1957), de Buddy Holly. Por otro lado, maulla y se desmelena aquí mismo, magníficamente, la guitarra solista; al igual que en el resto del disco.

Acto seguido, ejecuta la banda un decidido vuelo en picado por medio de una sublime amalgama de country, swing y rock and roll originario durante la frenética y convincente “Unleashed” y, poco después, los cinco intérpretes de A Contra Blues lucen sus potentes alas artísticas gracias a la amena e inquieta “The Dunces”; donde, además, los coros tribales favorecen y refuerzan el atractivo de esta misma pieza.

Finalmente, aterriza con suavidad, precisión y sosiego el avión musical, es decir, se cierra sensacionalmente bien el repertorio con el sorprendente blues de corte atmosférico y textura fascinante “Sketch of a Broken Man”; donde las cuerdas de la sección rítmica resuenan como si se tratase de un reloj cuyas agujas marcasen la hora con exactitud pero también goteasen dichas manecillas de modo altamente hipnotizante. Por otra parte, el vocalista Jonathan Herrero aquí va desgañitando, progresivamente, su garganta de forma auténticamente estremecedora y colosal; según avanza este minutaje parcial. En otros términos, un corte postrero que resulta sutil, especial y descollante.

En definitiva que, mediante su indómito, recomendable y ecléctico vehículo cadencioso, denominado Spitfire, los radiantes revivalistas de A Contra Blues continúan volando, aproximadamente, por las muy acertadas coordenadas tomadas ya en la aludida apuesta previa, Jab, a la hora de recrear, de modo realmente fiel, varios de los añejos y tradicionales estilos de origen estadounidense, aunque dándoles también a éstos, a la vez, un leve toque más contemporáneo; todo ello dentro de la coctelera personal de esta experimentada agrupación.

Escucha A Contra Blues – Spitfire