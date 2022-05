Otro adelanto para Zola Jesus, ‘The Fall’

Zola Jesus lanzará su nuevo disco, Akron, el próximo 24 de junio, como te contamos hace pocas semanas.

Después de los sencillos “Lost” y “Desire”, Nika Roza Danilova estrena un tercer corte, “The Fall” del que comenta: “Escribí The Fall para mí. Fue un ejercicio en el uso de la música como herramienta para mi propia catarsis interna. Tenía mucha confusión interna y emociones complicadas que no podía procesar de otra manera. Supongo que algunos sentimientos requieren que escribas una canción pop para entenderlos completamente. Por esa razón, esta canción es muy valiosa para mí”.

Hablando sobre el video que acompaña a la canción, agrega: “Trabajar con Jenni Hensler como directora fue una experiencia que alimenta el alma. Es alguien con quien he estado colaborando durante diez años y una querida amiga para mí. Valoro su trabajo artístico tanto, que en algún momento me di cuenta de que no había nadie más en quien pudiera confiar mi visión. Nos conectamos en un nivel emocional y espiritual con respecto a la intención de la canción, y luego se la entregué y dejé que ella hiciera su magia. Yo Nunca me había sentido tan libre con una colaboración. Y trabajar con la coreógrafa Sigrid Lauren fue una experiencia tan poderosa. Fue capaz de interpretar y apoyar mis movimientos idiosincrásicos de una manera que me permitió sentirme libre en el momento”.

Escucha ‘The Fall’ de Zola Jesus