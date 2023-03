Afro Blue 2023 desvela el cartel de su segunda edición

El Festival Afro Blue, que se celebró por primera vez el año pasado en Segovia, ha anunciado la programación su segunda edición. Esta tendrá lugar el 9 y el 10 de junio en los jardines de Los Zuloaga de la ciudad castellano leonesa, y traerá a algunos de los nombres más emblemáticos del panorama musical de raíz afroamericana: un festival para que disfrute cualquier amante del blues, el jazz, el soul o el funk.

Para esta nueva edición, el festival ha anunciado las siguientes confirmaciones de lujo: The Main Squeeze, Fantastic Negrito, Ida Nielsen & The Funkbots, Myles Sanko, James & Black, Tonina, Juan Zelada, Adrián Costa, Kamikaze Helmets, The Buttshakers y Dennis Rollins Velocity Trio. Así, el festival aúna la calidad de las inigualables propuestas musicales con la gastronomía, el patrimonio cultural y natural de la ciudad y un espacio histórico como es los Jardines de Los Zuloaga en un fin de semana único.

El público del evento es variado y familiar, por lo que tendrá lugar desde las 18:00 hasta la 1:00 am. Siete horas de buena música y diversión con un cartel que no bajará el listón en ningún momento. Además, esta apuesta por la inclusión etaria se apoyará en la gratuidad para menores de 16 años y la tarifa reducida para los jóvenes de 18 a 24 años.

Las entradas ya están disponibles a partir de 47,85 euros + gastos (16,29 con abono joven).

Más información sobre el Afro Blue Festival en su página web oficial.