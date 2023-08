Beirut tendrá nuevo disco en noviembre, ‘Hadsel’

Zach Condon está de vuelta con un nuevo álbum de Beirut, el primero en cuatro años, que se publicará el próximo 10 de noviembre con el nombre de Hadsel.

El sucesor de Galipoli (2019) que se esditará en su propio sello, Pompeii Records, ha sido concebido en unas circunstancias agridulces. Una colección de 12 canciones que encuentran calidez y consuelo en la oscuridad más extrema, desde las severas dudas que llevaron a su creación, hasta las condiciones árticas que mantuvieron inspirado a Condon: los persistentes problemas de garganta que lo obligaron a cancelar el final de la gira Gallipoli en 2019 y la duda de si alguna vez podría volver a tocar en vivo; Zach Condon buscó no solo recuperarse, sino también escapar. Manifestó el sueño de retirarse a una pequeña cabaña donde el sol nunca salía por el horizonte, y en los primeros días de 2020 llegó a la isla de Hadsel, en el norte de Noruega, en medio de Vesterålen.

Allí, conoció a un coleccionista y entusiasta de los órganos llamado Oddvar, quien le dio acceso a la Hadselkirke local. La estructura octogonal de madera, que data de principios del siglo XIX, albergaba el primer órgano de iglesia que tocaría, y durante dos meses comenzó a construir los cimientos de este álbum. Completamente escrito, interpretado y grabado por él Hadsel devuelve a Beirut a sus raíces solitarias pero seguras de sí mismas, explorando nuevos sonidos y escenarios extranjeros y al mismo tiempo demostrando a sí mismo que una vez más puede arreglárselas solo.

«Durante mi estancia en Hadsel, trabajé duro en la música, perdido en un trance y tropezando ciegamente con mi propio colapso mental que había estado ignorando desde que era un adolescente«, dice Zach Condon. “Vino y me sonó como una campana. Me quedé agonizando por muchas cosas pasadas y presentes mientras la belleza de la naturaleza, las auroras boreales y las temibles tormentas producían un espectáculo impresionante a mi alrededor. Las pocas horas de luz expondrían la belleza insondable de las montañas y los fiordos, y los crepúsculos de varias horas me llenarían de una excitación contenida. Me gustaría creer que el paisaje está presente de alguna manera en la música”.

Su primer adelanto es «So Many Plans», de la que comenta: “Me gustó que esta canción lograra un equilibrio entre los sentimientos de aceptación, esperanza y rendición. La letra surgió de un lamento de los tiempos del covid que se transformó sin esfuerzo en una especie de nana corta. Los instrumentos eran algo inusuales para mí en ese momento, después de haber desempolvado un ukelele barítono que nunca había usado antes para unir los instrumentos principales del álbum, ya sea el órgano de iglesia o el armonio, y el sintetizador modular como percusión y bajo».

Escucha ‘So Many Plans’ de Beirut