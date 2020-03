Algora – Un extraño entre las rosas (El Genio Equivocado)

Por suerte en esta Querida España, esta España Nuestra hay artistas que tienen mucho que decir y cada vez que sacan disco lo hacen de muy mejor manera que la anterior. Y no es que lo digan ellos; lo decimos nosotros. Son personalidades que sacuden nuestras conciencias en modo de canción; es una hostia con dos manos a nuestra conciencia por las letras que se curra. Le pasa a Sr. Chinarro, a Viva Suecia y también al artista que nos compete; hablo, claro está, de Víctor Algora.

Si en Folclore del rascacielos, su anterior trabajo, se centraba en la soledad desde el punto de vista amoroso, en esta nueva obra va directamente a atacar a la soledad que ha provocado el sistema consumista. Grabado en Madrid junto a Querido, Raúl, Un extraño entre las rosa nos presenta su disco más electrónico total. Caben diez cortes trallazos de purito synth equilibrados desde un pop sin fisuras y los sones electrónicos. Lo que no le falta es su faceta de genio del buen estribillo. El de Guadalajara cuida muy mucho eso.

Por ejemplo está el tono político de “Elaid y Tiberiu”, la generacional “Reflexiones de una vieja lavadora” o esas “Fotos en los gimnasios” y “Dondiego”, todo ello para gritarnos que viene con un nuevo sonido; va de electrónico sin complejos y sin bajar la cabeza. Incluso se permite guiños a clásicos porque en los primeros compases de “Drogas nuevas” nadie pierde fuelle del “Bizarre Love Triangle” de New Order, pero es que “Fotos en los gimnasios” es Pet Shop Boys total. Y en “Disco Mágico” casi nos retrotrae a los primeros Erasure, pero lo hace tan a lo grande que ni te das cuenta. Sí, todo ello cabe en este “extraño entre las rosas”. Ah, y me ha encantado, “Poesía de la distopía” por lo Communards que suena, uno de los grupos prefes de mi adolescencia. Hasta parece que Algora se marque un Somerville llamábamos así al baile consistente en mover la cabeza, los brazos y las piernas en un marcado vaivén

Sí amigos, estamos ante una inmensa obra que me ha dejado patidiflai nada más terminarla. De hecho la llevo en bucle todo el día. Un compendio musical que nos saca los colores con la soledad del Ser Humano 2.0. Como cronista de la nueva época no creo que tengamos otra mejor obra por el momento. Este caballero de barba arreglada y mofletes melifluos nos la ha regalado. Todo el álbum es un narrar sin complejos el día a día de cualquier urbanita mundano, por penco que sea. Sí, este es tu disco, y no dejes de fijarte en las letras; son poesía de hostia con mano abierta.

Escucha Algora – Un extraño entre las rosas