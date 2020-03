Jose Domingo y María Guadaña actúan en Madrid y Sevilla

María Guadaña y Jose Domingo cruzan sus trayectorias sobre los escenarios, en uno de los directos más atractivos que marzo nos ofrece. Será mañana 5 de marzo en la madrileña sala El Sol y el jueves día 6 en la sevillana Sala X.

Jose Domingo estrenó el pasado febrero “Me Estoy Elevando”, adelanto del que será su próximo trabajo, sexto disco precedido por títulos tan imponentes como Almería (2014) o el más reciente Mientras Dios no Mira (2019). Su rock psicodélico y mediterráneo sigue conformando una de las trayectorias más interesantes de nuestro panorama musical.

Por su parte, la jienense María Guadaña no ha parado de acumular elogios con tan solo un EP publicado, Remedios Paganos (2019), cuyo adelanto, “La Muerte”, ya hacía presagiar lo mejor. Por una vez, una hoja promocional no exagera al definir estilo: Rock arrabalero para salones de té. De igual forma, las comparaciones con PJ Harvey, o el juego de situarla al frente de The Bad Seeds, funcionan.

Cada uno por separado son un lujo sobre las tablas y sus intenciones musicales acumulan notables puntos en común, son tan solo dos fechas, pero únicas para disfrutar de dos universos en plena y lúcida expansión.

Recuerda, los conciertos de María Guadaña y Jose Domingo:

05/03 Madrid (El Sol) Entradas

06/03 Sevilla (Sala X) Entradas