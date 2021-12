Alizzz arrancará 2022 con conciertos en Madrid y Barcelona

Alizzz es uno de los nombres del momento, no solo por sus exitosas producciones, sino por la buena acogida que ha tenido su reciente disco, Tiene que haber algo más (Warner).

El músico catalán caba de volver recientemente de los Latin Grammy, donde se ha alzado con tres estatuillas correspondientes a las siguientes categorías: Mejor canción de pop-rock por “Hong Kong” (C. Tangana y Andrés Calamaro), Mejor canción alternativa por “Nominao” (C. Tangana y Jorge Drexler) y Mejor ingeniería de grabación de un álbum por El Madrileño. Sin embargo, no ha querido limitar su carrera a la producción y este álbum es prueba de ello: “Después del éxito en crecimiento que tengo como productor lo lógico hubiera sido focalizarme nada más en eso pero no se cómo volví a recuperar la guitarra y me puse a cantar. Como siempre dando un volantazo cuando siento que todo está demasiado estable”.

Alizzz ya había anunciado su presencia en festivales de la próxima primavera y verano, pero ahora suma las primeras fechas para su presentación en vivo en Madrid y Barcelona. Estos shows permitirán a todos sus asistentes presenciar el contundente directo en el que Alizzz y su banda llevan trabajando los últimos meses, que seguirá reflejando el imaginario reciente del artista catalán: “La huida, el amor efímero, lo instantáneo, la búsqueda infinita, lo crudo, roto y todo lo bonito que hay entre medio. Todo lo que me emociona, me obsesiona y me hace frágil y vulnerable”.

Conciertos de Alizzz en Madrid y Barcelona

Cristian Quirante trasladará al directo y en formato de banda completa su trabajo el día 14 de enero en la Sala Cool de Madrid (entradas AQUÍ) y el 22 de enero en la barcelonesa Razzmatazz (entradas AQUÍ).