Alizzz – Tiene que haber algo más (Warner)

La figura de Alizzz ha ido expandiéndose los últimos tiempos hasta ser capaz de volar por sí misma. Al margen de sus (muy) exitosas producciones para C. Tangana, Becky G, Javiera Mena, Cupido o La Bien Querida, Cristian Quirante ha querido ir un paso más allá de su labor tras los mandos y busca un lugar para que sus propias canciones hablen por sí solas.

Tiene que haber algo vino anticipado hace un año por “El Encuentro“, ese pegadizo single con la complicidad de Amaia que demostró la innata capacidad del de Casteldefells para la composición pop. Y es que Alizzz lleva tiempo demostrando que está muy por encima de la imagen preconcebida de productor de música urbana que pudiera tenerse de él. Basta escuchar canciones tan redondas como el hit instantáneo de “Amanecer” con Rigoberta Bandini, la conexión bailable más allá del Atlántico de “Fatal” con los mexicanos Little Jesus o los desarrollos de “Ya no siento nada”, para apreciarlo.

Un álbum lleno de razones para convencernos, como la irónica “Ya no vales” junto a su colega Pucho, el homenaje a Antonio Vega en la funk “Siempre Igual”, el synthpop de “Disimulao” y esas guitarras con las que se cierra o la sorprendente pieza de dreampop (“Luces de emergencia”) junto a J (Los Planetas), para ver ese amplio abanico de influencias y registros bien entendidos (¿recuerdan su guiño a “Bizarre Love Triangle” del Tiny Desk de C. Tangana?).

Estamos ante un disco que su autor define como una mezcla entre “la huida, el amor efímero, lo instantáneo, la búsqueda infinita, lo crudo, roto y todo lo bonito que hay entre medio. Todo lo que me emociona, me obsesiona y me hace frágil y vulnerable” pero que va mucho más allá, porque es un reflejo de cómo la música en nuestro país ha sabido evolucionar hacia un desprejuiciado coctel de estilos, dejando a un lado a esos “talibanes de la autenticidad” que tan bien retrataba el ensayo La música no es lo más importante (Javier Becerra). Aunque aquí sí lo sea.

Escucha Alizzz – Tiene que haber algo más