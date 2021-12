Beach House comparten otras cuatro canciones nuevas

Beach House continúan avanzando las canciones de Once Twice Melody, disco que saldrá el 18 de febrero de 2022 a través de Sub Pop. Como te contamos el pasado mes, el lanzamiento se dividirá en cuatro capítulos previos a la fecha de lanzamiento del álbum.

La continuación de 7 (2018) fue grabada en el estudio Pachyderm en Cannon Falls, United Studio en Los Ángeles y Apple Orchard Studios en Baltimore. Por primera vez se sumó un conjunto de cuerdas en directo junto a los arreglos de David Campbell. Este nuevo disco ha sido mezclado por Alan Moulder principalmente aunque Caesar Edmunds, Trevor Spencer y Dave Fridmann han colaborado también dentro de este mismo terreno.

Victoria Legrand y Alex Scally entregaban “Once Twice Melody”, “Superstar”, “Pink Funeral” y “Through Me” a las que ahora se suma el ‘Chapter 2‘ conformado por:

Runaway

ESP

New Romance

Over and Over

Escucha el Chapter 2 de lo nuevo de Beach House

Escucha las 8 primeras canciones de lo nuevo de Beach House

Once Twice Melody de Beach House llegará así

Chapter 1 (10 de noviembre de 2021)

1. Once Twice Melody

2. Superstar

3. Pink Funeral

4. Through Me

Chapter 2 (8 de diciembre de 2021)

5. Runaway

6. ESP

7. New Romance

8. Over and Over

Chapter 3 (19 de enero de 2022)

9. Sunset

10. Only You Know

11. Another Go Around

12. Masquerade

13. Illusion of Forever

Chapter 4 y lanzamiento del disco al completo (18 de febrero 2022)

14. Finale

15. The Bells

16. Hurts to Love

17. Many Nights

18. Modern Love Stories