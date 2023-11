Amaral + Carolina Durante (Teatro Eslava) Madrid 14/11/23

El tiempo (y la limitada disponibilidad de huecos libres en las salas madrileñas) es siempre caprichoso. Tanto que puede provocar que uno de los grandes momentos del año de la música en directo en España pueda ocurrir un insípido martes de noviembre.

Pero la programación del día 14 en la mítica sala Teatro Eslava no era cualquiera: Amaral y Carolina Durante, en el ciclo Cómplices Vibra Mahou. Un cartel inesperado y, a priori, demasiado ecléctico, que había agotado entradas en cuestión de 15 minutos un mes antes. Así que sí, se preveía que la del martes sería una gran noche.

Toda gran noche tiene por norma su gran momento, el que le infiere el adjetivo “grande” a la señalada velada. El momento del martes comenzó con un famoso acorde de guitarra y un verso patrimonio de la música española que dice “sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara”. Solo que esta vez no era la reconocible voz de Eva Amaral la que la entonaba, sino la de Diego Ibáñez, que sorprendió al respetable cantando (y, ojo, entonando) la primera parte de una canción mítica, que compartió a dos voces con la autora de este himno del pop español. El momento funcionó como la sublime alquimia que solo la música puede lograr: la unión de dos voces y dos historias radicalmente distintas, creando un recuerdo que perdurará en la retina y los oídos de los pocos que tuvieron el privilegio de ser parte de esta experiencia única.

Justo antes del gran momento, Eva se atrevió con el himno generacional por antonomasia de los Carolina, “Joder, no sé”, que no le favoreció tanto como sí lo hizo el anterior a Diego (aunque quizá esta impresión tenga que ver con la gran leyenda que supone “Sin ti no soy nada”, que a todo el mundo le viene bien).

Estos interesantes intercambios fueron el elemento diferenciador que proporcionó el adjetivo de “única” a una noche que había arrancado con Carolina Durante en solitario. Los madrileños ofrecieron en poco tiempo y aceleradamente, típico en ellos, los temas que han girado durante este último año por toda la geografía nacional, como el impronunciable “Aaaaaa#$!&”, “Granja Escuela” o “Cementerio (El último parque)”, y en el que hubo tiempo para tirar de nostalgia y repasar varias de sus primeras canciones como “En verano”, “La noche de los muertos vivientes” o el archiconocido “Cayetano”.

Fue un concierto especialmente importante para la joven banda. Y si no, que se lo digan a Diego. Muy pocas veces se le ha visto emocionarse de la manera en lo que lo hizo el martes, cuando el público, espontáneamente, decidió alargar “Las canciones de Juanita” coreando al unísono aquel verso que dice “no sonamos mal, sonamos mejor que ayer”, hasta que no pudo resistir más y rompió a llorar como un niño pequeño.

Las lágrimas de Diego seguro que tenían que ver con poder compartir escenario con “los míticos Amaral”, como él mismo los presentó. Pero quizás también sean consecuencia de que es consciente de lo que han montado estos cuatro chavales en muy poco tiempo: Carolina Durante, sí, suenan mejor que ayer, son cada vez más consistentes encima del escenario y el título de los grandes referentes del rock actual de este país se lo han ganado a pulso.

Tras la parte del grupo más joven y tras compartir con ellos un par de temas en el escenario, fue el turno de Eva y Juan. En los apenas 40 minutos que estuvieron sobre el escenario repasaron temas de varias etapas de la banda: las eternas “Revolución” y “Kamikaze”, las enérgicas “Hacia lo salvaje” y “Salta” y otras más recientes como “Mares igual que tú”. También rescataron “No sé qué hacer con mi vida”, la que perfectamente podría ser la precuela del “Joder, no sé”. Así lo entendió Eva: “Hay sensaciones que viajan entre generaciones, desgraciadamente”.

Quizás Carolina Durante y Amaral sean de generaciones distintas, hayan tenido una evolución muy diferente y su música no tenga nada que ver. Pero a ambos, esta experiencia les ha venido en un momento importante: con este concierto, Carolina Durante dan por finalizada una gira que ha durado un año y medio y que les ha llevado al WiZink Center, a América Latina y a festivales de todo el país, afianzándoles como una de las bandas más importantes de este país. A Amaral les ha llegado en pleno 25 cumpleaños, y con un esperadísimo nuevo álbum en el horno, el noveno, que verá la luz el año que viene.

Sin embargo, la relación entre Carolina Durante y Amaral no nos sonaba a chino. En mayo, de manera también sorpresiva, los madrileños estrenaron una versión de la que es quizás la canción más cantada de la historia de los karaokes de este país. Y como no podía ser de otra manera Amaral y Carolina Durante compartieron ese himno a la amistad que es “Marta, Sebas, Guille y los demás” para cerrar una noche también compartida. Una noche que demostró que la música es un puente que conecta épocas y estilos, que trasciende generaciones. En definitiva, una gran noche para todos los que disfrutamos de ella. También, para los que estaban encima del escenario.

Fotos Amaral + Carolina Durante: Cómplices Vibra Mahou