Amplia gira de Steve Wynn acompañado de Germán Salto

El cantante, guitarrista y compositor Steve Wynn, repasará sus cuatro décadas de vigorosa y respetable carrera en una amplia gira acústica por nuestro país.

Comenzó su carrera musical como miembro fundador de la banda The Dream Syndicate en 1981. La banda se convirtió en una de las pioneras del rock alternativo y el movimiento del Paisley Underground en Los Ángeles. Su álbum debut, «The Days of Wine and Roses» (1982), es considerado un clásico del género y atrajo la atención de la crítica y el público por su fusión de psicodelia y punk.

A lo largo de la década de 1980, The Dream Syndicate lanzó varios álbumes aclamados, incluidos «Medicine Show» (1984) y «Out of the Grey» (1986). La banda se destacó por su estilo de guitarras estridentes y letras introspectivas. Sin embargo, a finales de la década, Wynn decidió disolver la banda para explorar nuevos proyectos musicales y en la década de 1990, inició una carrera en solitario y formó la banda The Miracle 3.

Durante este período, lanzó una serie de álbumes en solitario, incluidos «Kerosene Man» (1990) y «Dazzling Display» (1995), que mostraron su habilidad para escribir canciones melódicas y emotivas. Con The Miracle 3, Wynn continuó explorando el rock alternativo y el country rock lo que le permitió expandir su horizonte musical y trabajar con talentosos músicos.

A lo largo de los años Steve Wynn ha participado en diversas colaboraciones y proyectos como The Baseball Project. Hay que desstacar su contribución al desarrollo del rock alternativo y su capacidad para escribir letras emotivas y sinceras. Su música ha perdurado a lo largo de los años y continúa siendo una fuente de inspiración para un buen número de músicos.

Toma nota de la gira de Steve Wynn

MIE?RCOLES 18 OCTUBRE- PAMPLONA – ZENTRAL*

JUEVES 19 OCTUBRE- ZARAGOZA – ROCK AND BLUES*

VIERNES 20 OCTUBRE- HOSTALETS DE BALENYÀ- TEATRE

SÁBADO 21 OCTUBRE – LOGRON?O – STEREO*

DOMINGO 22 OCTUBRE – LIÉRGANES – LOS PICOS*

MARTES 24 OCTUBRE- SEVILLA – SALA X*

MIÉRCOLES 25 OCTUBRE- MADRID – FUNHOUSE*

JUEVES 26 OCTUBRE- OURENSE – CAFÉ POP TORGAL*

VIERNES 27 OCTUBRE- SAN SEBASTIÁN – ALTXERRI*

SÁBADO 28 OCTUBRE- BILBAO – SALA BBK LEGENDS*

* CON GERMÁN SALTO

Foto Steve Wynn: Guy Kokken