Angel Olsen recopila sus últimas canciones en una caja triple

Angel Olsen anuncia Song of the Lark and Other Far Memories, una caja con All Mirrors y Whole New Mess, además de un LP extra, titulado Far Memory. La caja que se lanzará el 7 de mayo vía Jagjaguwar vendrá acompañada de un libreto de 40 páginas.

Una colección de canciones que vista en perspectiva nos acerca a la última etapa de la cantante, su disco y todas las tomas alternativas, caras B, remixes y reimaginaciones están aquí, juntas.

Junto con el anuncio, presenta “It’s Every Season (Whole New Mess)”, una canción que se grabó durante la sesión de All Mirrors y es una versión alternativa de “Whole New Mess”. Tiene una columna vertebral acústica, floreciendo con la voz singular de Olsen. A medida que continúa, la canción irrumpe con la batería, el bajo eléctrico y los arreglos de metales de Nate Walcott.

Escucha ‘It’s Every Season (Whole New Mess)’ de Angel Olsen

Far Memory Bonus LP Tracklist:

All Mirrors (Johnny Jewel Remix) New Love Cassette (Mark Ronson Remix) More Than This Smaller It’s Every Season (Whole New Mess) Alive and Dying (Waving, Smiling)

All Mirrors Tracklist:

Lark All Mirrors Too Easy New Love Cassette Spring What It Is Impasse Tonight Summer Endgame Chance

Whole New Mess Tracklist