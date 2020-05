‘naturaleza’ tercera canción de nostalgia.en.los.autobuses

‘naturaleza’ es el tercer single de nostalgia.en.los.autobuses, el proyecto en solitario de David Ruiz, cantante de LA M.O.D.A.

Bajo ese nombre, el músico anuncia la publicación de, ‘2.0.2.0’, cinco nuevas canciones producidas y mezcladas por Raül Refree, que verán la luz a lo largo del mes de mayo. Saldrán siempre los lunes.

Esta canción es la que inició el proyecto, y fue compuesta durante los primeros días del confinamiento. En la letra podemos observar referencias más o menos explícitas a las circunstancias, aunque David la define como una “canción de amor”.

Raül Refree, que se ha encargado de producir y mezclar el tema, da más detalles sobre el proceso: ” cuando David me mandó ‘delfines’, que fue la primera, me decía que le gustaría que construyese algo a partir de la voz y la guitarra que había grabado, sin ninguna limitación estilística. Eso fue muy bueno por un lado pero por otro abría un montón de posibilidades, y hacía falta encontrar una dirección. Después de buscar, pensé que hiciese lo que hiciese, la canción tenía que conservar el tipo de emoción que suscitaba la grabación con el portátil que me había enviado. Me pareció interesante que el proyecto reflejase la situación de confinamiento por la que estábamos atravesando, encerrados en casa. Yo no disponía de las herramientas del estudio, solo tenía el portátil, y pensé que eso tenía que verse reflejado. Lo que hice fue samplear los elementos que David me había enviado, para crear nuevos timbres a partir de ellos. En el momento en que empezamos a trabajar, yo llevaba unos días un poco desconectado, de bajón por la situación, y esto fue una manera de conectarme de nuevo con el mundo y con el hecho de hacer música”.

El resultado de estas semanas de trabajo a distancia es un EP que lleva por título ‘2.0.2.0’ y contendrá 5 canciones masterizadas por Alex Psaroudakis desde su estudio en NY. El diseño corre a cargo del iraní Maziyar Pahlevan.

Cada uno de los cortes del EP va a editarse en plataformas digitales de forma individual, todos los lunes de mayo.