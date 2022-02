Estrenamos documental sobre el nuevo disco de Santi Campos

Santi Campos & Herederos publicarán el próximo 18 de febrero un EP titulado El Viaje. Se trata de un disco con 4 canciones inéditas, rescatadas de los archivos de Santi Campos y regrabadas para la ocasión. El Viaje nace a finales de 2020 cuando la banda le propone a Santi volver al local de ensayo. Ante la falta de canciones nuevas, deciden trabajar sobre algunos temas que Santi había escrito y grabado en 2011 con producción de Yuri Méndez (Pajaro Sunrise) pero que nunca llegaron a ver la luz. De las ocho canciones que formaban aquel álbum que nunca se publicó, han escogido cuatro para volver a grabarlas, con nuevos arreglos y algún cambio en las letras, en un par de sesiones en directo dirigidas con producción de la propia banda.

Santi Campos, ante las circunstancias particulares en las que se ha desarrollado todo el proceso que ha llevado a la publicación de El Viaje, decidió documentarlo en vídeo con su teléfono móvil. Una especie de making of que finalmente se ha convertido en un documental de más de 40 minutos que han titulado No Somos Zombis. El propio Santi ha realizado la grabación y la edición con la ayuda de Joel García, JJ Extremera y Peinga Rayo. Tanto las imágenes como la voz en off fueron grabadas con teléfonos móviles. Las imágenes de 2019 fueron grabadas y montadas por Teresa Martínez. En el propio documental se pueden escuchar las canciones que forman el EP interpretadas por Santi Campos & Herederos, grabadas en Miniblind y El Miniloft con la ayuda de Roger Marín, producidas y mezcladas por JJ Extremera y masterizadas por Adam Selzer en Type Foundry Recording.

Hoy estrenamos en Muzikalia, en exclusiva, el documental No Somos Zombis en el que puedes escuchar las cuatro canciones que forman parte de El Viaje, además de una gran cantidad de declaraciones de los protagonistas.

Disfruta el documental No Somos Zombis de Santi Campos

Créditos de El Viaje EP:

Santi Campos: voz, guitarra y teclados.

JJ Extremera: guitarra, teclados y coros.

Joel García: guitarra y teclados.

Juan Carlos Luque: bajo.

David Martínez: batería y percusión.

Diseño portada: Santi Campos y María Escuer.

Foto portada: María Escuer.

Santi Campos & Herederos estarán presentando estas canciones en Barcelona el 10 de marzo, en Madrid el 11 de marzo y en Castellón el día 12 de marzo.

(la foto de cabecera es obra de Andrea Silván)