Así fue el regreso de Pulp a los escenarios

Fue el pasado verano cuando Jarvis Cocker confirmaba que Pulp volverían a los escenarios. Recordemos que se separaron en 2002 tras la gira de We Love life (2001) volviendo una década más tarde para unos conciertos conmemorativos que culminarían en su ciudad natal en 2012. Una actuación que reflejaron el el recomendable documental Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets.

Era hora de regresar juntos después de más de una década y el primer lugar de la gira fue Bridlington Spa. Jarvis, el baterista Nick Banks, la tecladista Candida Doyle y el guitarrista Mark Webber fueron acompañados por la mayoría de la banda en solitario de Jarvis, JARV IS, incluyendo al bajista Andrew McKinney (el bajista de Pulp, Steve Mackey, falleció a principios de este año), Adam Betts en los teclados y la percusión, y Emma Smith en la guitarra y el violín. También estuvieron acompañados por una sección de cuerdas en algunas canciones, incluyendo «Something Changed», dedicada a Steve Mackey.

Estas fueron las canciones interpretadas por Pulp

I Spy

Disco 2000

Something Changed

Dishes

Pink Glove

Sorted for E’s & Wizz

This Is Hardcore

Weeds

Weeds II (The Origin of the Species)

F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.

Do You Remember the First Time?

Babies

Sunrise

BIS:

Like a Friend

Underwear

Common People

BIS 2:

After You

Mis-Shapes

Glory Days

Te dejamos con unos vídeos de Bridlington Spa