Steve Mackey de Pulp fallece a los 56 años

Steve Mackey, bajista de los británicos Pulp ha fallecido a los 56 años. Así lo ha confirmado su esposa a través de la cuenta de Instagram del músico:



«Después de tres meses en el hospital, luchando con toda su fuerza y determinación, estamos conmocionados y devastados por haber dicho adiós a mi brillante y hermoso esposo, Steve Mackey. Steve murió hoy, una pérdida que ha dejado a mí, su hijo Marley, a sus padres Kath y Paul, a su hermana Michelle y a muchos amigos completamente desconsolados. Steve fue el hombre más talentoso que conocí, un músico, productor, fotógrafo y cineasta excepcional. Como en la vida, fue adorado por todos aquellos cuyos caminos se cruzaron en las múltiples disciplinas creativas que conquistó. Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todo el personal del NHS que trabajó incansablemente por Steve. Se le extrañará más allá de las palabras.»

Steve Mackey entró a formar parte de Pulp en 1989, poco antes de que la banda entrara a grabar su icónico tercer álbum de estudio, Separations. Junto con ellos vivió los momentos más exitosos en la historia de la formación, participando en su gira de reunión de 2012. El pasado otoño confirmaban nuevos conciertos para el presente año, pero Steve Mackey anunció que no se sumaría a esta reunión. “He decidido continuar con el trabajo en el que estoy involucrado: proyectos de música, cine y fotografía”, publicó en Instagram. “Pulp es una parte muy importante de mi vida creativa y estoy excepcionalmente orgulloso del trabajo que hemos creado juntos”

La formación de Jarvis Cocker, Candida Doyle, Nick Banks y Mark Webber despide así a su compañero y amigo:

Our beloved friend & bass player Steve Mackey passed away this morning. Our thoughts are with his family & loved ones. Safe travels, Steve.

We hope to catch up with you one day. All our love xx pic.twitter.com/pickNV56Nl

— Pulp (@welovepulp) March 2, 2023