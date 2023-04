Así será la increíble banda sonora de Guardianes de la Galaxia 3

Guardianes de la Galaxia vuelven a los cines el próximo 4 mayo. La nueva cinta de Marvel que reúne al grupo de piratas espaciales liderados por Peter Quill, vuelve a estar dirigida por James Gunn, que pronto se centrará en su nuevo papel de director creativo en DC.

En la próxima película, la querida banda de inadaptados se está adaptando a la vida en Knowhere, antes de que la turbulenta historia de Rocket los sacuda. Quill lidera su equipo y se embarca en una peligrosa misión para salvar la vida de su compañero. Una historia que como en las dos anteriores volverá a estar acompañada de una banda sonora que incluye una variedad de canciones clásicas de grandes artistas.

La lista de canciones del llamado Awesome Mix Vol. 3 incluye una versión acústica de «Creep» de Radiohead, «No Sleep Til Brooklyn» de Beastie Boys, «Badlands» de Bruce Springsteen, «I’m Always Chasing Rainbow» de Alice Cooper, o «Dog Days Are Over» de Florence + The Machine, entre otros.

Estas son las canciones de Guardianes de la Galaxia 3

“Creep” (Acoustic Version) – Radiohead

“Crazy On You” – Heart

“Since You Been Gone” – Rainbow

“In the Meantime” – Spacehog

“Reasons” – Earth, Wind and Fire

“Do You Realize??” – The Flaming Lips

“We Care a Lot” – Faith No More

“Koinu no Carnival” (From “Minute Waltz”) – EHAMIC

“I’m Always Chasing Rainbows” – Alice Cooper

“San Francisco” – The Mowgli’s

“Poor Girl” – X

“This Is the Day” – The The

“No Sleep Till Brooklyn” – Beastie Boys

“Dog Days Are Over” – Florence + The Machine

“Badlands” – Bruce Springsteen

“I Will Dare” – The Replacements

“Come and Get Your Love” – Redbone

Escucha la banda sonora de Guardianes de la Galaxia 3