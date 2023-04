Marta & Tricky – When It’s Going Wrong (False Idols)

Marta Zakowska es una habitual colaboradora de Tricky en sus últimas producciones. Tanto, que es casi imposible entender la deriva de este último sin que no resuene la voz de la polaca, que se ha ido convirtiendo, no solo en parte esencial del mundo del productor británico, sino también en la sublimación vocal de sus esqueletos sonoros. Quien eche un vistazo a los dos últimos elepés del mago del trip-hop sabrá de lo que hablo: ¿cómo separar a estas alturas la siembra de Fall to Pieces y Lonely Guest (False Idols, 2020 y 2021)?

Esta podría ser la introducción explicativa del porqué de When It’s Going Wrong, un lanzamiento que se convierte, tanto por concepto como por duración, en una prolongación necesaria de esa simbiosis. Sin saber a ciencia cierta si este disco responde a la inquietud de la verborrea productiva del inglés o a la creatividad lírica de la polaca, lo cierto es que podría dar respuesta a los dos y a ninguna.

Sea lo que sea, esta prórroga deja señales inequívocas de que el trabajo de ambos no solo es válido, sino que marca el camino predilecto para ambos, recorriéndolo desde electrónica oscura de “Intro” a través del trip-hop canónico (tanto del género como de la extensa carrera de Tricky) de “Today”, “Think Of You” o la más animada “Swimming Away y algunos cortes donde prima más la actividad vocal.

Ese recorrido entre Marta y Tricky, Tricky y Marta, hasta ese final algo gratuito de “Czarno Czarny”, nana de origen eslavo que desvirtúa algo el sentido original, podrá hacerse algo pesado, y eso que son veinte minutos de elepé (la ele no la busquen, que no la encontrarán). Pero lo importante aquí es cerciorarse de que este “debut” de Marta culmina la tendencia de colaboración y la transforma en un reconocimiento personal, mientras que la que sería la enésima referencia para el británico se convierte en una concesión casi definitiva al traspaso de tareas vocales que venía aconteciendo en la productiva labor de este.

Escucha Marta & Tricky – When It’s Going Wrong