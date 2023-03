Azkena Rock Festival cierra su cartel con The Fuzillis, The Cleopatras y más

Hoy se ha dado a conocer el cartel completo y los horarios de cada concierto del Azkena Rock Festival, que volverá a Mendizabala, Vitoria-Gasteiz, del 15 al 17 de junio para celebrar su 21ª edición.

El festival de rock & roll en su más amplia acepción promete una sucesión de emociones con actuaciones de Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge y El Drogas, entre muchas otras bandas. Además, se han sumado a última hora The Fuzillis, The Cleopatras, Mimi & The Miseries y Lost Cat, que se unirán a la nómina de DJs que nos harán bailar cada noche en Trashville.

Así queda cada una de las jornadas de Azkena Rock Festival 2023

Jueves 15 junio



RANCID – EL DROGAS (BARRICADA – 40º) – STEVE EARLE – LIHER – LYDIA LUNCH RETROVIRUS – MONSTER MAGNET – OS MUTANTES



Trashville: THE KAISERS – NESTTER DONUTS – MIMI & THE MISERIES – TURISTA BANG BANG

Viernes 16 junio



THE PRETENDERS – INCUBUS – BONES OF MINERVA – CALEXICO – CORDOVAS – EARTHLESS – THE GUAPOS – GWAR – MATCHBOX – PASADENA – S8NT ELEKTRIC – THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES – THE UNDERTONES



Trasville: THE CLEOPATRAS – HOLA GHOST – THE REVEREND PEYTON’S BIG DAMN BAND – LOS TIKI PHANTOMS – BELLE BROWN – HOLY NOTE vs. MAD COBRA – THE LEGENDARY SHEIKS – MEOW aka NU DJ



Virgen Blanca: THE FUZILLIS

Sábado 17 junio



IGGY POP – LUCINDA WILLIAMS – ALTER BRIDGE – THE BEVIS FROND – BRIGADE LOCO – EZPALAK – JIM JONES ALL STARS – LUCERO – MELVINS – THE NUDE PARTY – ANA POPOVIC – AMANDA SHIRES – NAT SIMONS & CHERIE CURRIE



Trasville: WILD BILLY CHILDISH & CTMF – KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE – LOST CAT – STEEL BEANS – AYUKEN DJs – CARMELA MARACAS & LUPITA MAMBO – NINGÚN DJ – ROCK&ROLL POLICE DEPARTMENT



Virgen Blanca: CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS

Abonos y entradas para Azkena Rock Festival 2023

Bonos:

Bono: 155€

Bono Gaztea (para personas de 15 a 23 años incluidos): 100€

Pack especial XX Aniversario (bono + libro + camiseta + poster + totebag): 175€

Entradas de día:

Entrada Jueves: 50€

Entrada Viernes: 70€

Entrada Sábado: 70€

Entrada gratuita para menores de 14 años

Camping

4 noches: a partir de 20€

Venta: www.azkenarockfestival.com y www.seetickets.com/es