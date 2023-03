The National estrenan single, ‘Eucalyptus’

The National acaba de lanzar «Eucalyptus», una nueva canción que forma parte de su próximo álbum First Two Pages of Frankenstein del que ya hemos escuchado «Tropic Morning News» y «New Order T-Shirt».

La canción es tensa y contundente, y se compuso de forma espontánea antes de su concierto en el histórico Capitol Theatre, al norte de la ciudad de Nueva York en Port Chester.Bryce Dessner, miembro de la banda, había enviado la canción a Matt Berninger, líder del grupo, hacía mucho tiempo, pero Berninger encontró la inspiración para la letra justo antes del espectáculo y decidieron tocarla durante la prueba de sonido. La versión que se escucha en el álbum se grabó parcialmente durante esa presentación, capturando la sensación cruda e inmediata de la canción.

«Eucalyptus» es una de las muchas canciones del álbum que exploran el tema laberíntico de las relaciones fracturadas. Berninger se inspiró en la idea de una pareja que divide sus posesiones después de una ruptura, lo que lleva a preguntarse qué hacer con las pequeñas cosas que se acumulan después de vivir mucho tiempo con alguien.

Escucha ‘Eucalyptus’ de The National

Concierto de The National en España

4 DE OCTUBRE 2023 – WIZINK CENTER, MADRID

Entradas a la venta general disponibles en livenation.es, ticketmaster.es y elcorteingles.es.

Foto The National: Josh Goleman