BALI R’N’R SHOW 2024. Un Puente entre épocas en Benidorm

Del 19 al 21 de abril, Benidorm se convertirá en el epicentro de un fenómeno musical que promete ser más que un festival: el BALI R’N’R SHOW 2024. La segunda edición del festival – después de su ausencia en el 2023 – promete ser una convergencia de sonidos que, aunque enraizados profundamente en la tradición del rock and roll, surf, y garage, pisan fuerte en el presente y miran sin vergüenza al futuro.

La alineación de bandas y artistas es una mezcla que hará las delicias de los que se atrevan con este menú. Desde los suecos Psychotic Youth, conocidos por su energético power pop punk que nos remite a la juventud eterna del rock y poseedores de directos incendiarios, hasta The Scaners, con su garage punk marciano directamente desde Francia, el festival promete ser una celebración de sonidos que resisten el paso del tiempo.

El toque internacional se acentúa con The Sex Organs, un duo de gamberros que, disfrazados de genitales extraterrestres, nos recuerdan que el rock and roll nunca debió de dejar de ser la ruptura de límites y expectativas. Mientras, The Bo Derek’s, orgullosamente desde as Rías Baixas, traerán su rock and roll de alto octanaje hasta el Hotel Bali.

Mad Martin Trio, por su parte, sumerge a la audiencia en un viaje por el rockabilly más auténtico, evocando a los grandes como Johnny Burnette y Gene Vincent, pero con energía renovada y estilo propio. Junto a ellos, Bankrobbers y Generador, entre muchos otros, garantizan que el festival será una experiencia única.

Lo que hace especial al BALI R’N’R SHOW 2024 no es solo la música; es también el espíritu que cada banda trae al escenario.

Lo que nos recuerda que, aunque las décadas pasen, la esencia del rock and roll sigue siendo la misma: un vehículo de expresión intergeneracional y puente de unión entre personas de diferentes generaciones.

Cuatro espacios diferentes en el festival acogerán: dos escenarios principales para los grupos en directo y DJs, feria del disco y rock market, así como zona chili out con piscina. Así, los visitantes también se podrán alojar en el mítico hotel, olvidándose de tener que coger el coche, o de ver dónde van a comer o desayunar.

Así que, ya sea que te sientas atraído por las melodías nostalgicas del garage y el surf o simplemente busques experimentar la energía incontenible del rock en vivo, el BALI R’N’R SHOW 2024 en es el lugar donde debes estar. ¡Nos vemos en Benidorm!

Entradas en este enlace