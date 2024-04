Daga Voladora avanza su nuevo disco con ‘Quise ser’

Daga Voladora regresa con su nuevo disco siete años después de Primer Segundo (2017, Gramaciones Grabofónicas). El proyecto de Cristina Plaza, parte de grupos como Clovis o Los Eterno, anuncia nuevo álbum que será editado el próximo 17 de mayo a través del sello Lovemonk: Los Manantiales.

Según define la autora en su hoja de promoción, «el título hace referencia a todas esas fuentes de las que bebo para hacer mis canciones: Stereolab, Broadcast, Galaxie 500, Cate Le Bon… Y también algo del lenguaje flamenco. Un flamenco muy a mi manera, claro. A alguno “Los manantiales” también le traerá ecos de grupos que la artista no ha practicado tanto como Esclarecidos, Vainica Doble, Ana D o Kikí d’Akí. Voces profundas para canciones con enjundia.

Pero también está esa otra idea del manantial que brota cuando ya no se le puede contener más. “Me ha costado tantos años hacer este álbum porque tenía un prejuicio relacionado con el disco anterior [“Primer segundo”] en el que había una coherencia. Al no encontrar ese concepto o pensar que esto o aquello otro no eran Daga Voladora, no me acababa de poner. Hasta que decidí que igual no tenía que imponerme una dirección tan rígida…”.

Un trabajo grabado en su estudio casero y autoproducido, que ha contado con la colaboración de Andrés Arregui al saxo y la mezcla final de Fino Oyonarte, del que ya podemos escuchar un primer adelanto, «Quise ser», una pieza de folk intimista y ensoñador marca de la casa.

Escucha ‘Quise ser’ de Daga Voladora

Estas serán las canciones de ‘Los Manantiales’ de Daga Voladora

Cristinópolis

Ceniza plateada

Quise ser

Lejos de la multitud

Me pasará contigo

Fosforito

Diamante

Me vi penando

Catedral

Puedes reservar el disco en su Bandcamp.