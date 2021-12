Band of Horses publican el segundo adelanto de su nuevo álbum

Band of Horses anunciaban hace pocas semanas el que será su nuevo disco, Things Are Great, que se lanzará el 21 de enero de 2022 a través del sello BMG. El nuevo álbum, con cambios en la formación respecto a su último disco, supone un regreso al sonido y espíritu de sus primeros trabajos.

Band Of Horses comparten “In Need Of Repair”, la última de las canciones que revelarán de su próximo álbum. “In Need of Repair” muestra las sentidas letras del fundador de la banda Ben Bridwell, letras que tocan la fractura de las relaciones, las hipótesis que surgen de esos momentos, y la honestidad que se necesita para admitir que necesitas arreglar lo que está intrínsecamente mal. La marca de Bridwell en las letras es elegante en su simplicidad mientras suplica “no es suficiente” sobre una extraña tónica y una batería lacónica y ligera.

La canción está incluida en su sexto álbum de estudio y primer trabajo en más de cinco años.

Escucha ‘In Need Of Repair’ de Band Of Horses