Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Me & The Monster, Fugaces, Primera Mort, Paja, Mala Cotton, Matilda y Native Nomads.

Me & The Monster – In motion

Me & The Monster es un grupo con sede en Berlín. El pasado mes de octubre publicaron el primer sencillo de su próximo álbum. El tema se titula “In motion” y combina un potente estribillo con un ambiente conmovedor. El vídeo está rodado en un lago de Alemania.

Fugaces – Muy cerca

Fugaces es el nombre del nuevo proyecto musical formado por Javier Aneas (Trestrece, DRIVE), Mey Alean (Floridablanca) y Pedro Moyà (L.A.). En 2022 publicaran su primer álbum, del que de momento nos han anticipado la canción “Muy cerca”. Un tema de rock sobre la distancia y como la tecnología nos ha unido y separado a la vez, con un sonido en la línea de Viva Suecia, Neuman o los primeros U2 y The Cure.

Primera Mort – Kentias, Potos y Marantas

Primera Mort es el proyecto personal de Narcís R.E. después de dejar sus bandas anteriores (Come Animal! y Island Cavall). Narcís graba sus propias canciones, sencillas y sin florituras, que hablan de temas cotidianos con letras claras y directas. A finales de año saldrá su primer EP Joven Parado de Pelo Largo que editan desde Mallorca Cero En Conducta y Espora Records y desde Barcelona Máquina Total. El 10 de diciembre estará en directo en la sala Heliogàbal de Barcelona. Aquí os dejamos con “Kentias, Potos y Marantas (cry, cry, cry), una canción que ve la luz hoy mismo.

Paja – Espantapájaros

Paja es un trío donostiarra que nace en 2018 con Paoletta (Menstrual Pain) y Javier (Oskar Benas, Los Nerviosos) a quienes se une posteriormente Pedro Nerecán (Roadrunners). Con la voz de Paoletta como instrumento predominante, sobre una base de sintetizador y batería empiezan a crear las primeras canciones con cierta atmósfera etérea pero con alma rockera. Este año han publicado un EP homónimo, grabado por Lemy River, y han participado en el concierto homenaje a Rafael Berrio. Aquí os dejamos una de sus canciones, “Espantapájaros”.

Mala Cotton – Sinking

Mala Cotton es una banda murciana formada hace casi tres años por Edu, Charlie, Nacho y Serrano, amigos desde la infancia. Cuentan con la ayuda de sus amigos Oso Peligro en la producción, Jorge Riquelme (E.A.R.T) en la mezcla y Pablo Sax a los vientos. En sus canciones combinan el inglés con el castellano y se les compara con grupos como Animal Collective, Beirut o Dirty Projectors. Su último sencillo se titula “Sinking”, que fue una de sus primeras composiciones y presentan con un vídeo realizado por La Vidente Films.

Matilda – Me quema

Matilda es el proyecto musical creado por María Amolategi (compositora y cantante) y Víctor Sánchez (batería y producción). En su música combinan la intimidad de una cantautora como María con la música pop. Su primer trabajo fue ¿Te imaginas?, que han estado presentando en directo en los últimos meses. Ahora vuelven con un nuevo sencillo titulado “Me quema”, adelanto de un posible nuevo álbum de estudio.

Native Nomads – Born again

Native Nomads es un grupo formado por Giulio (voz) y Marc (guitarra), a los que se unieron unos meses después Steve (batería) y Noé (bajista). Afincados en Valencia, sus integrantes proceden de diferentes partes del mundo, de ahí el nombre de la banda. Este verano grabaron en el estudio de Paco Morillas su primer EP, When It’s All Said And Done, del que hasta ahora han presentado dos temas, el más reciente “Change” y el que fue primer adelanto del disco, “Born again”, con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!