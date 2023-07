bar italia – Tracey Denim (Matador)

Discos como el de bar italia no pretenden descubrir la fórmula de la Coca-Cola, pero tiene un raro efecto narcótico que lo hace especial, y eso en estos tiempos de copia y pega no deja de ser un mérito. El trio londinense compuesto por Nina Cristante, Samuel Fenton y Jezmi Fehmi han tenido un mecenas de solvencia contrastada, Dean Blunt, que editó sus primeros dos elepés en su sello World Music, y de él se han dejado impregnar por ese efecto entre espectral y narcótico que sobrevuela gran parte del disco.

Tracey Denim (Matador, 2023) es un delicioso deja vú, y esa atmosfera naïf o amateur y un tanto desaliñada, aporta un plus más de subyugación para el oyente. Sabes que los sonidos que emanan de tu reproductor son el abecé del indie noventero (y clásicos del post-punk ochentero), pero da la sensación de que se las apañan bien en pasarles un barniz para dar un lustre diferente a las composiciones.

Un piano va repitiendo en loop las mismas notas en la inaugural “guard”, mientras la melodía va avanzando perezosa por meandros de pop a la manera de unos The Pastels. La veta más postpunk con guiños a Robert Smith son parte de “punkt”, con guitarras jangle la mar de apañadas y fraseos compartidos por los miembros del grupo, así como “harpee” es una suerte de cópula entre Joy Division y Pavement.

La atmosfera aletargada va ribeteando la preciosa” my Kiss era” en cruce entre Dean Blunt y Low, y el bajo musculoso de “Clark” es heredero de New Order, y si echas de menos a las Breeders, te puedes escuchar en bucle “Friends” y la felicidad es (casi) total. La fórmula no sé si tendrá una fecha de caducidad prematura, pero de momento disfrutemos el momento.

Escucha bar italia – Tracey Denim