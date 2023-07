The Interrrupters + Maid Of Ace (La Riviera) Madrid 06/07/23

No me cabe la menor duda que nunca había visto La Riviera de Madrid tan caliente y entregada con una banda, como con el concierto de los angelinos The Interrupters el pasado 6 de julio. Pero vayamos por partes. Los californianos venían a visitarnos por primera vez como cabezas de cartel (ya han estado por aquí, pero nunca como estrellas de la noche) tal y como se encargaba de recordarnos en perfecto castellano, el guitarrista Kevin Bivona.

Entradas agotadas para el concierto de Madrid, en esta gira propiciada por HFMN CREW, expectación entre los asistentes y unos fans de lo más entregados que haya visto un servidor últimamente.

Antes tuvimos el placer de disfrutar del corto y potente concierto de cuatro hermanas de Reino Unido; Maid of Ace que, aunque no muy conocidas por aquí, lograron mantener la tensión y la atención de los presentes durante los treinta minutos escasos de actuación.

Maid of Ace llevan juntas desde 2009 y no fue hasta el 2014 que se autoeditaron su primer disco homónimo, sin ayudas de ningún tipo, con sus ahorros y poco más. El caso es que, sin promoción de ningún tipo, los responsables del festival Glastombury se fijaron en ellas y se las llevaron a tocar para la edición del 2015, lo que sirvió para ponerlas en punto de mira de todos los punks británicos.

Lo dicho, trallazos como: “Stay Away”, “Monster”, o “The Terror”, dejaron patente la consistencia de estas británicas, que hacen de su directo una batidora de: street punk y hardcore clásico que no te deja parar.

Con unos minutos de retraso sobre la hora marcada, comenzaba a sonar “Ghost Town” de una banda a la que The Interrupters deben mucho – y no lo niegan – The Specials, para inmediatamente saltar a escena y comenzar a comerse todo, sin pedir permiso y arrollando todo a su paso. Y es que comenzar con el himno “Take Back the Power”, con la frontwoman infalible que es Aimee Allen, interactuando con todo el mundo y bajándose a primera fila, ya desde el principio; nada podía fallar.

Enlazando rápidamente con esa maravilla del ska-punk titulada “Title Holder”, de su tercer álbum; Fight the Good Fight (Hellcat 2018) con la que demostraron al mundo que, se pueden combinar letras combativas y reivindicativas con el baile, pusieron a saltar a un abarrotado recinto, elevando la temperatura hasta hacer que cayeran gotas de condensación del techo de la sala. Seguían para bingo con “White Noise” con la mencionada Aimee desatada, aunque no tanto como los de enfrente, que la seguían en coros y bailes a pies juntillas.

“Judge Not” dio el primer momento de calma de la noche, aunque no mucho, para enlazar con “On a Turnable” y terminar así la primera batería de canciones, dedicadas principalmente a clásicos de su carrera.

Para la siguiente parte del concierto hubo momentos menos celebrados por el público, aunque igual de disfrutables, con temas como: “In the Mirror”, o “Raised by Wolves”. Aunque los momentos relajados no durarían mucho, o mejor dicho casi nada, al volver con canciones como las celebradísimas; “She Got Arrested”, “Be My Side” y “Let ´em Go”.

Otro pequeño momento para el respiro ante tal torbellino de ska-punk-core, sería la versión de “Hallelujah” de Leonard Cohen, que sería la conexión perfecta para la recta final del show, con temas como: “A Friend like Me”, “Got Each Other”, “Family”, en la que homenajean en algunas partes el “Baggy Trousers” de Madness, o la estupenda versión de Billie Elish; “Bad Guy”. Para terminar tan apabullante actuación, nada mejor que “She´s Kerosene” con una Riviera totalmente entregada al desenfreno y a los bailes skataliticos. Dinamiteros y aplastantes.

