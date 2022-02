Basia Bulat comparte un nuevo single

Basia Bulat anuncia un nuevo disco. La canadiense, conocida por tocar en directo con pequeños conjuntos de cámara y orquestas completas, incluida la Orquesta del Centro Nacional de las Artes de Ottawa y la Sinfónica de Nueva Escocia , sorprende con The Garden su primera grabación que captura esta configuración.

Un trabajo previsto en digital para el próximo viernes (su edición física saldrá el 6 de mayo a través de Secret City Records), en el que a lo largo de las 16 canciones, reimagina momentos de sus cinco álbumes de estudio con impresionantes arreglos de cuarteto de cuerdas clásicas de Owen Pallett, Paul Frith y Zou Zou Robidoux. Producidas por ella misma y Mark Lawson (Arcade Fire, Beirut), da una nueva vida a sus temas con la compañía de músicos de cuerda (los violinistas John Corban y Tomo Newton, la violinista Jen Thiessen, la arpista Sarah Page, junto con Robidoux en el violonchelo), así como los compañeros de banda Andrew Woods y Ben Whiteley en guitarra y bajo, respectivamente.

El primer tema que conocemos es “In The Name Of (The Garden Version)”, con la orquestación de Owen Pallett que coincide con la apasionada convicción en su interpretación vocal. “Cuando la escribí por primera vez, ‘In the Name Of’ era la canción que más nerviosa me ponía compartir con alguien, y desde entonces se ha convertido en la canción que más quiero gritar a los cuatro vientos. Es una canción sobre vivir por tu propia verdad, en tu propio corazón, y no aceptando nada menos.”

Escucha ‘In The Name Of (The Garden Version)’ de Basia Bulat