‘Beautiful Beaches’ es el nuevo sencillo de James

A principios del pasado mes descubríamos el primer adelanto del que será regreso de James.

Lo nuevo de la banda de Tim Booth se editará el proximo 4 de junio a través de Virgin Music. Su decimosexto trabajo llega con el título de All The Colours Of You.

El álbum fue grabado durante la pandemia y producido por Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers).

Tras descubrir el sonido de la canción que da título al disco, James presentan un nuevo single, “Beautiful Beaches“, inspirada en las migraciones del cambio climático y los posteriores incendios californianos cada vez más frecuentes que no paran de causar devastación en su comunidad. En concreto, la canción está inspirada en un amigo que perdió su casa y tuvo que huir a las playas para salvar su vida.

Tim Booth cuenta: “Nos encanta cómo esta canción es tan edificante, centrándose en nuevos comienzos ¡Me gusta la idea de que muchos no conozcan la historia de fondo y la escuchen como una canción vacacional posterior al COVID! Orando para que la letra no resulte profética”.

Escucha ‘Beautiful Beaches’ de James

Desde su exitoso single de 1991, “Sit Down”, James han lanzado 15 álbumes de estudio, vendiendo más de 25 millones de copias durante su trayectoria y realizando innumerables espectáculos y festivales en todo el mundo. Actualmente, continúan siendo un gran reclamo en directo, habiendo vendido 60.000 tickets para una gira por Reino Unido programada para noviembre y diciembre, una gira que se ha vendido más rápido que cualquier gira anterior de James. Recientemente, anunciaron su participación en el Visor Fest, cuya edición de 2021 tendrá lugar en Benidorm el 18 de septiembre. Puedes adquirir tus entradas aquí.