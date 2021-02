Belle and Sebastian estrenan vídeo grabado por sus fans

Belle and Sebastian publicaban el pasado año un directo muy especial, What to Look for in Summer, un doble álbum en vivo que reúne momentos de su gira mundial de 2019, incluyendo el “Boaty Weekender” realizado en un crucero épico.

What To Look For In Summer no es ni una retrospectiva ni un greatest hits, es el sonido de un grupo que siempre está avanzando, una imagen de lo que era Belle and Sebastian en 2019 que le da el mismo peso a los primeros días (“My Wandering Days Are Over,” “Seeing Other People”) que a los años recientes (“Poor Boy,” We Were Beautiful”), con una selección de temas que Murdoch dice que fue casi aleatoria. “I’m a Cuckoo,” que es #2 en las estadísticas de su Setlist.FM, ni siquiera entró. Pero hay tres canciones del álbum del 2000 Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant (que el grupo tocó de principio a fin en el Boaty Weekender).

Ahora llega el vídeo de una de sus canciones, curiosamente la que da nombre al grupo, “Belle and Sebastian”, para el que han pedido ayuda a sus fans que han enviado sus imágenes interpretando la canción, para conseguir este bonito resultado: