Belle and Sebastian – What to look for in summer (Matador Records)

Tras sus directos oficiales If you’re feeling sinister: Live at the Barbican (2005), The BBC Sessions (2008) y Live 2015, nos llega en este final de 2020 What to look for in summer, el cuarto disco de este tipo por parte de uno de los más imponentes clanes pop de los últimos 25 años. Naturalmente, la alusión es referida a Belle and Sebastian, una formación que en la relación “cantidad / calidad” de canciones bonitas y delicadas solamente les rebasan The Beatles y un escasísimo número de grupos más, desde que la música se inventó, por vez primera, hace 35.000 años.

Suplicantes se han mostrado los seguidores de estos escoceses dorados a la hora de demandar a éstos últimos que pusiesen en órbita un álbum, en vivo, de su gira internacional de 2019. Efectivamente, si los mentados tres anteriores shows delante de la gente fueron editados tocando en Reino Unido, esta nueva entrega discográfica se desarrolla mayormente en lugares de Estados Unidos como Michigan, Philadelphia, Pittsburg, Cleveland y Boston. Por otro lado, también se agregan actuaciones extraídas del festival Boaty Weekender, el cual se desarrolla durante un crucero por el Mar Mediterráneo, con ida y vuelta entre Barcelona y Cagliari. Como un añadido más, también aparece como sede Pamplona, para el montaje del LP.

Este muy completo repaso a la totalidad de la carrera del combo frente a las audiencias, incluye las exitosas “Funny little frog”, “Step into my office, baby”, “Wrapped up in books”, “The fox in the snow”, “We were beautiful”, “ I didn’t see it coming”, “The boy with the arab strap”, “If she wants me”, “My wandering days are over” o “Dog on wheels”. Además, de modo intrépido y aplaudible, los muy versátiles Belle and Sebastian se han arriesgado a incluir temas no tan populares pero igualmente formidables como “Seeing other people”, “Stay Loose”, “Beyond the sunrise”, “Nice day for a sulk” o “Dirty dream number two”; entre otras.

A través de una textura emotiva, concluye la selección de 23 canciones con la apacible y entrañable “Belle and Sebastian”, cuyo título coincide con la denominación de la banda, obviamente.

En What to looking for in summer muchos de los cortes presentan una técnica, interesante y lógica evolución y novedosos detalles para destapar, y luego saborear, por parte de los melómanos.

Por lo tanto, se quedaron fuera otros “hits” como “I’m a cuckoo”, “Legal man”, “I want the world to stop”, “White collar boy”, “The blues are still blue” o “Like Dylan in the movies”, como algunos ejemplos más representativos de ausencias del listado citado. Una circunstancia ésta misma que, sin embargo, no guarda tanta relevancia y por la que se puede ser indulgente con los prodigios de Glasgow, los cuales ya han demostrado en infinidad de ocasiones que poseen todo el crédito; ya que, como guinda, cambian el repertorio jornada tras jornada, durante un tour. ¡Y es que además, como se cuentan por decenas y decenas sus melodías memorables, es evidente que todas no cabrían en un solo concierto, editado éste en CD, como para satisfacer a todos los distintos tipos de oyentes!

Continuaremos expresando que Belle and Sebastian, debido a la pandemia, se vieron forzados a cancelar un viaje a Los Angeles donde se disponían a grabar nuevos temas en el estudio, así que se replantearon otro tipo de lanzamiento para este 2020. Por consiguiente, en el momento de estructurar y plantear What to look for in summer (de graciosa y “titeresca” portada, por cierto), éste se inspiró en los directos de los años 70, Yessongs de Yes (recordemos además que el “ex-Yes” Trevor Horn fue productor del álbum, de 2003, Dear catastrophe waitress) y Live and Dangerous de Thin Lizzy (matizar que a esta banda de rock ya la homenajearon los de Glasgow también en la letra de “I’m a cuckoo”, del mismo 2003, ya que Stuart Murdoch es fan de Phil Lynnot y cia.).

Aunque se añora, de todos modos, a componentes de los primeros tiempos como Isobel Campbell, Mick Cooke o Stuart David, sin embargo este What to looking for in summer, ofrecido por Stuart Murdoch, Sarah Martin, Stevie Jackson, Chris Geddes, Bobby Kildea, Dave McGowan y Richard Colburn, se halla pleno de encantadores colores, radiante magia y acentuada sensibilidad; además de un esmerada simetría entre sencillez y sofisticación. Y es que la música de los certeros Belle and Sebastian jamás empalaga y nunca para de enamorar: dicho nuevo LP, en directo, es la irrefutable y definitiva prueba de todo ello.

Escucha Belle and Sebastian – What to look for in summer