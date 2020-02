Bilbao BBK Live cierra su cartel con más de 50 nombres más

Bilbao BBK Live cierra hoy el cartel de su edición 2020 incorporando a su cartel 54 nuevos nombres para sumar un total de 93 artistas y bandas que se darán cita el 9, 10 y 11 de julio en Bilbao. Diversidad y calidad son las principales cualidades de la programación del festival, que apuesta por la variedad de géneros y estilos y, junto a los grandes nombres, propone también una cuidada selección de talento a descubrir.

En este nuevo anuncio se incorporan Bicep, con un enfoque abierto y sin reglas para la creación de su música que les ha permitido establecerse en una posición única en la industria del baile. Como Blood Orange, Polymath Devonté, productor, multi-instrumentista, compositor, director, vocalista y una de las voces más influyentes en la música de hoy en día, ha sido comparado con Kendrick Lamar o D’Angelo por su reflexión en torno a la identidad del hombre negro. Se suman también, Meute, Techno Marching Band alemana que ha logrado revolucionar el concepto de música electrónica, desvinculándola de los platos de DJ con su legendario show en vivo, que ya es sold out en toda la gira que comienza la semana que viene. La Casa Azul, siempre transgresor, diluyendo las fronteras entre estilos y capaz de mezclar la música disco de los setenta con el europop de los noventa, volverá a invitarnos a que nos dejemos los pies en la pista de baile en Kobetamendi. The 2 bears, formado por Raf Rundell, cofundador de 1965 label y Joe Goddard de Hot Chip cerrarán la carpa el jueves de una de las formas más divertidas.

Desde Asturias, Fasenuova han desarrollado una de las trayectorias sonoras más ferozmente personales e inimitables en el ámbito de la electrónica. El bagaje del dúo es tan descomunal que es inútil jugar al juego de buscar referencias para su obra. Buscando en el underground madrileño encontramos a Megansito el Guapo, con un evidente enfoque pop, pero con unos cimientos basados en géneros de la electrónica que van desde el UK garage al house, pasando por el dubstep o el breakbeat. Y criada en plena Ruta del Bakalao, los fetiches de Topanga Kiddo van desde la EBM de los noventa hasta las nuevas fluctuaciones del underground británico, sintiendo una especial atracción por todo aquello que suene electrónico y venga de latitudes exóticas y desconocidas. A los platos, Daniless llega para ofrecer una auténtica avalancha de diversión a base de rock poderoso, temas pop contundentes y hits incontestables. Residente de la Sala Apolo (Club Nitsa Barcelona), DJ Pegatas es un coleccionista empedernido de vinilos que asegura una fiesta allá donde va.

Tan importante como su propuesta artística, Bilbao BBK Live mantiene en esta edición su empeño por ofrecer un cuidadísimo diseño de espacios.

Basoa apuesta por el máximo disfrute de la música electrónica. Como el año pasado, el jueves vuelve a ser una jornada muy LGTBI, con The Black Madonna como plato fuerte, con su extraordinaria calidad musical, tanto en la selección como en la técnica, en las que salta sin problema del disco al techno, del house de depuradísima factura al hip-hop o al jungle más afilado. También el jueves, recibiremos el infeccioso disco groove destilado por Severino y Jim Stanton en sus producciones, mezclas y sesiones como Horse Meat Disco y la explosiva mezcla de breakbeats, riffs y scratches de hip-hop, bajos retumbantes y espíritu disco de Eris Drew. El crisol de influencias de Josey Rebelle, que abarca desde el house y el techno más primigenios al jungle, los rare grooves, y el garaje. Julian Falk , que fue la sorpresa del año pasado y que, tras su increíble sesión, este año inaugurará Basoa.

Para el viernes, nos espera el icono de la música electrónica, Carl Craig, un visionario creativo que ha servido de inspiración para muchos artistas de la escena underground. Sus proyectos emanan creatividad resultante de su fascinación por el futurismo. Además, contaremos con el brillante talento de Palms Trax; Call Super con su música de fascinantes capas e intricada textura, tejida con la meticulosidad y cariño; Identified Patient, una de las sorpresas más refrescantes y atractivas surgidas de la siempre vibrante y prolífica escena holandesa; y la iraní Mozhgan, quien completa el cartel de la jornada con conceptos sonoros en apariencia contradictorios y dispersos de los que obtiene una mezcla coherente y subyugante.

Después de dos años consecutivos, el DJ y productor barcelonés John Talabot vuelve para protagonizar uno de los momentos más especiales del festival, el cierre de Basoa. Será un enorme placer volver a tenerle y disfrutar de su peculiar capacidad para fusionar el empuje disco, la sensualidad del house y el acabado melódico del indie-pop. Redrago es el proyecto electrónico conjunto de Red Axes con el fundador del sello Life and Death DJ Tennis, ofreciendo en sus dj sets una propuesta disco psicodélica de música italo y trance rock israelí, con muchos elementos propios de las raves más locas. Silvia Jiménez, aka Jasss, ya nos ha dejado boquiabiertos varias veces con sus sesiones. Jasss posee su propia voz, surgida de una esencia EBM, industrial y áspera, que ha evolucionado a una música de grandes dimensiones, única e intransferible. Lena Willikens se mueve por sus emociones y por un espectro mucho más amplio de intereses que van del arte contemporáneo al cine y la literatura que de alguna manera en entremezclan en sus fascinantes sets y en sus instalaciones audiovisuales. Tras su paso dos años por Hirian y cerrando la programación de Basoa el sábado, llega el ilustre, peculiar e inimitable DJ, Dave P, quien se describe a sí mismo como pionero del Sonido Futurista.

Lasai, un espacio para bajar las revoluciones

Con la premisa de no superar los 100 bpm, el ritmo al que late el corazón, se presenta el espacio Lasai, en una ubicación privilegiada, rodeada de cipreses, apartada del bullicio del festival y con impresionantes vistas sobre la ciudad de Bilbao. La programación de Lasai cuenta en esta edición con dos comisarios invitados. El cartel del sábado ha sido comisariado por Lena Willikens, mientras que las jornadas del jueves y el viernes correrán a cargo de la emisora online Red Light Radio, con sede en el Barrio Rojo de Amsterdam y a día de hoy uno de los medios especializados en música electrónica más influyentes a nivel internacional. Además, cada día emitirán en streaming y grabarán las sesiones de Lasai.

Lasai permitirá bailar a bajas revoluciones con la intensa, oscura y psicodélica música de Charlotte Bendinks y explorar los límites del dance a tiempos medios con el Dj y productor francés Cosmo Vitelli. La música dancehall, el arte sonoro y los territorios del techno serán explorados por Low Jack (Philipphe Hallais), autor del aclamado ‘Riddims du Lieu – dit’, de su propio sello Editions Gravats y colaborador del proyecto de techno experimental Rainforest Spiritual Enslavement que comparte con Dominik Fernow. El toque más ambiental lo pondrán la Dj, compositora y productora Yu Su, moviéndose por texturas naturales y sonidos “jazz-bient” y la francesa Marylou con sus sonidos oníricos con ruidos improvisados y cuerdas. El talento nacional estará representado por Katza, co-fundador del colectivo vasco Paraleloan, que mezcla el postpunk, dub y la música industrial, y el dúo Barcelonés Iro Aka, fusionando downtempo, house, techno y ambient.

Se suman el francés Ivan Smagghe quien, con más de una década de lanzamientos publicados, incluyendo su proyecto con Black Strobe, estamos seguros de que hará brillar la pista de baile con sus temas más oscuros de electro house. También habrá espacio para los beats industriales con raíces noventeras del holandés Zohar, los grooves disco tribales con potentes sonidos de tambores de Bufiman (también conocido como Wolf Mueller o Diskoking Burnhart McKoolski), el oscuro y sofisticado techno y deep house de Xhamana Johnes y la fusión única que crean los holandeses Beesmut Soundsystem, con su habilidad de empastar distintos estilos diferentes como el minimalismo de los 80, afrohouse, acid, exotica y electro. La lista continúa con artistas emergentes de la escena underground holandesa como Upsammy, que crea ritmos futurísticos del techno inspirado en la ciencia ficción; y Max Abysmal, que traerá su fusión de sonidos ambientales, el funk de los 80, techno y matices lo-fi, con el que, sin duda, experimentaremos su combinación de tiempos pausados y altas intensidades. El cartel lo completa la también holandesa Lena Willikens, que en esta ocasión estará mano a mano con El Tigre Sound, y que con su magia improvisando a los platos hará de su directo algo inesperado y único.

A la próxima edición de Bilbao BBK Live también llegan Fontaines D.C., que, con su primer disco, vienen a demostrar que quienes pensaban que no había relevo para la música de guitarras se equivocaban. Su sonido post-punk e influenciado por bandas como The Clash o The Pogues ha llamado la atención de los jóvenes y de la generación que vivió los ochenta con fervor. También se suman la música inclasificable de Moses Sumney, con su inconfundible y singular falsetto, que usa como un instrumento singular más para explorar su indie rock orquestal y profundamente experimental y el misterioso cowboy enmascarado Orville Peck, un fenómeno en plena eclosión y está seduciendo por igual a la crítica musical como a quienes dictan la moda. Con una destreza vocal que recuerda a la de los grandes nombres de la música country clásica estadounidense, el vaquero proscrito habla sobre el amor y la pérdida de las tierras baldías de América del Norte.

Además, se incorporan al cartel la banda de culto Ho99o9, conocidos por su estilo incendiario y confrontacional y un sonido en el que los ritmos y códigos del hip-hop, el punk y el rock más pesado convergen con naturalidad y fuerza. El rapero californiano SiR llega con un material influenciado por el R&B funk y el soul que potencia su estilo fluido y ligero y para el que ha contado con la colaboración de músicos de la talla de nuestro cabeza de cartel Kendrick Lamar, o Lil Wayne. Los Bitchos mostrarán por qué se han convertido en poco tiempo en uno de los nombres más reclamados de la escena londinense. Los ingleses Working Men’s Club presentarán su material en Bilbao BBK Live, estrenando el pasado 2019 ‘Bad Blood,’ su single debut, en un ejercicio de revival del post punk de las décadas de los setenta y ochenta. También se suman al cartel Scalping, conjunto de Bristol formado en 2017 a partir de un amor por la visionaria música de baile y el ruido y la velocidad del punk; y Ghum, con su mezcla fascinante que une cold-wave, grunge y post-punk.

Entre la amplia propuesta de talento estatal conviene seguir la pista al vigués Sen Senra. No exageramos si decimos que ‘Sensaciones’, su nuevo trabajo, era uno de los discos más esperados por crítica y público de los últimos tiempos. Desde el sur, en Colectivo Da Silva se encuentran siete músicos de Granada que llevan desde 2017 siendo una de las joyas escondidas de nuestro pop. Ya es hora de descubrir su colección de canciones coloristas con un sonido post-yeyé, que se mueven entre los espectros del lo-fi, el dulce atardecer del pop y el umbrío sonido de la psicodelia. Otro descubrimiento más que recomendable es el pop-rock alternativo y noventero de Yawners. Hay que escuchar en directo el proyecto de la salmantina Elena Nieto, a quien acompaña a la batería Martín Muñoz, para comprobar que las comparaciones con The Breeders no se quedan nada cortas. La frescura y el desparpajo del debut del dúo gallego afincado en Madrid Blanco Palmera ha supuesto una de la grandes sorpresas del pasado año. Jugando en casa tendremos a Amorante, el proyecto del etnomusicólogo guipuzcoano Iban Urizar, que tiene como finalidad dejar a un lado los prejuicios musicales y que nos hará vivir sin duda uno de los momentos más especiales de esta edición. No menos interesantes son TOC, que llegan desde Mungia para presentar las canciones de su debut, plagadas de melodías pegadizas.

Bilbao BBK Live tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio de 2020 y como en años anteriores, contará con una ubicación privilegiada para el camping en la cima del Monte Arraiz, ideal para los amantes de la naturaleza que esos días acuden al festival desde fuera de Bilbao, así como la posibilidad de acceder a viajes organizados. Tanto los bonos como las entradas de día, que se pueden pagar a plazos, están ya a la venta en la web del festival.

Un año más, el festival quiere agradecer a todos los patrocinadores su apoyo. Sin su involucración, no habría sido posible lograr los objetivos en cuanto a desarrollo y crecimiento en esta edición del Bilbao BBK Live.

Programación por días del Bilbao BBK Live:

Jueves 9 de Julio

KENDRICK LAMAR · PLACEBO · CARIBOU · MEUTE · THE RAPTURE · ACID ARAB live · ionalee / iamamiwhoami · LA BIEN QUERIDA · ORVILLE PECK · PERFUME GENIUS · BLANCO PALMERA · CHAI · ERIK URANO · MEGANSITO EL GUAPO · SiR · STELLA DONNELLY · THE 2 BEARS · THE MURDER CAPITAL · XABI BANDINI

Basoa: THE BLACK MADONNA · HORSE MEAT DISCO · ERIS DREW · JOSEY REBELLE · JULIAN FALK

Lasai: COSMO VITELLI · IVAN SMAGGHE · MAX ABYSMAL · UPSAMMY · XHAMANA JOHNES

Viernes, 10 de julio

THE KILLERS · BICEP live · BOMBA ESTÉREO · FONTAINES D.C. · SUPERGRASS · HINDS · HO99O9 · KELLY LEE OWENS · LEÓN BENAVENTE · TOMM¥ €A$H · WHITNEY · CALIFATO ¾ · CARIÑO · COLECTIVO DA SILVA · DANILESS · DJ PEGATAS · DORA · INHALER · OMAGO · SCALPING · SEN SENRA · TOC · WORKING MEN’S CLUB

Basoa: CARL CRAIG · PALMS TRAX · CALL SUPER · IDENTIFIED PATIENT · MOZHGAN

Lasai: BEESMUNT SOUNDSYSTEM · BUFIMAN · CHARLOTTE BENDIKS · IRO AKA · YU SU

Sábado, 11 de julio

PET SHOP BOYS · BAD BUNNY · BLOOD ORANGE · FKA twigs · FOUR TET · EL COLUMPIO ASESINO · LA CASA AZUL · MOSES SUMNEY · SLOWTHAI · TINARIWEN · YVES TUMOR · AMORANTE · CHICO BLANCO · FASENUOVA · GHUM · KAYDY CAIN presenta SALSA DURA · LOS BITCHOS · MARÍA JOSÉ LLERGO · TOPPANGA KIDDO · TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO · YANA ZAFIRO · YAWNERS

Basoa: JOHN TALABOT · DJ TENNIS + RED AXES: REDRAGO · JASSS · LENA WILLIKENS · DAVE P

Lasai: LENA WILLIKENS & EL TIGRE SOUND · LOW JACK live · KATZA · MARYLOU · ZOHAR



Abonos para Bilbao BBK Live:

Bono: 140€ + gastos

Bono + Camping: 158€ +gastos

Entrada de día: 60€ + gastos

Precios especiales hasta el 3 de abril

Disponible la compra a plazos.

Venta:

bilbaobbklive.com