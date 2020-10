This is The Kit comparten nuevo single

This is The Kit comparten su nuevo single “Was Magician” y una grabación de un directo tocando el tema que forma parte de su próximo álbum Off Off On, que saldrá con Rough Trade Records/Popstock! el 23 de Octubre de 2020. El vídeo fue grabado por Lyon Sound and Vision en el L’Epicerie Morderne de Francia y dirigido a distancia desde Nueva York por Marisa Gesualdi.

“Was Magician” es tanto un paseo por los libros de la autora Ursula K. Le Guin como una meditación sobre los dones y los poderes que guardan las personas y lo que ocurre cuando son infravalorados. “Normalmente son los niños los que tienen poderes que se subestiman. Tienen una comprensión y una sabiduría sobre las cosas que sentimos que está por encima de sus capacidades. Suelen estar varios pasos por delante de los “adultos”. Hay personas como Greta Thunberg – esos jóvenes a quienes tenemos que dejar la Tierra, esperando que la traten mejor de lo que nosotros hemos hecho.” explica Kate Stables, de This Is The Kit.

Stables trabajó en Off Off On con el productor Josh Kaufman, miembro neoyorquino de Bonny Light Horseman & Muzz, que trambién ha colaborado junto a The Hold Steady, The National y, más recientemente, Taylor Swift. Los dos se conocieron cuando trabajaban con Anaïs Mitchell en una cover de la canción de Osibisa, “Woyaya”, volviendo a cruzar caminos en la residencia organizada por PEOPLE en Berlín y Brooklyn.

“Coincidíamos en muchas ideas musicales, así como en la intención de experimentar cosas que no había probado en la música,” cuenta Stables sobre cómo era trabajar con Kaufman. “Fue una bella mezcla entre ‘estás en mi mente y eres el extremo opuesto de mis ideas’.” El grupo, que completan Rozi Plain (bajo/voz), Neil Smith (guitarra), Jesse D Vernon (guitarra, teclados), Jamie Whitby-Coles (batería/vox) grabó Off Off On en Wiltshire, en los estudios de UK de Real World Studios, terminando justo a tiempo para que la gente volviera a casa antes de que la cuarentena comenzara en marzo.

“Was Magician” es el tercer single que se publica del próximo álbum, siguiendo a los anteriores temas “This Is What You Did” y “Coming to get you Nowhere”.