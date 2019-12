Bill Ryder-Jones – Yawny Yawn (Domino/Music As Usual)

Hace poco más de un año que Bill Ryder-Jones publicó Yawn (Domino, 18), el que fuese cuarto álbum de su trayectoria en solitario tras abandonar The Coral. Ocho meses después de ese lanzamiento ve la luz el presente trabajo, que no es sino una relectura concreta de los diez temas del mismo. El británico reinterpreta así las canciones incluidas en aquél disco, bajo la premisa de contar única y exclusivamente con el acompañamiento del piano.

Si Yawn (Domino, 18) resultó una solvente obra cargada de melancolía y belleza invernal, el nuevo enfoque del autor deriva en potenciación de dichas cualidades, dejando en evidencia el esqueleto, bello y sensible, del propio decálogo seleccionado. Aunque fue publicado en pleno verano, lo cierto es que es ahora, musicando las persistentes nieblas típicas de la época en la que nos encontramos, cuando la referencia encuentra su entorno ideal. El indie-folk del inglés adquiere así una apariencia etérea y delicada en extremo, por momentos casi fantasmal, pero siempre acogedora en el halo generado por la propia música. Todo, además, con un estilo tan interiorizado que ha terminado por convertirse en inconfundible, gracias en buena medida a esa interpretación vocal a medio camino entre el susurro y la insinuación arrastrada.

Si bien es verdad que esta revisión del elepé podría resultar a priori innecesaria para la mayoría de aficionados, no es menos cierto que el contenido –tanto el original como en realidad esta segunda lectura– convencerá (y emocionará) a cualquier con un mínimo de sensibilidad. Sería el efecto lógico al contacto con piezas tan inspiradas como “Time Will Be The Only Saviour”, la desgarradora “Recover”, “And Then There’s You”, el sencillo “Mither”, “Don’t Be Scared, I Love You” o “John”.

